BionTech erhält erste deutsche Zulassung für Studie zu Corona-Impfstoff – Aktie zündet den Turbo

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen Corona erteilt. Wie das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel am Mittwoch mitteilte, erhält das Mainzer Unternehmen Biontech die Genehmigung, seinen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen.

Biontech ist damit das erste deutsche Unternehmen, das vom Paul-Ehrlich-Institut eine Zulassung für eine klinische Studie mit einem potentiellen Corona-Impfstoff erhält. Weltweit laufen bereits vier Studien.

Aktie geht erneut durch die Decke

Die Märkte haben euphorisch auf die Nachricht reagiert und beherzt bei der Aktei zugegriffen. In einer ersten Reaktion sind die Papiere um fast 40 Prozent in die Höhe geschnellt.

Im übergeordneten Maßstab seit Beginn der Corona-Krise beträgt das Plus somit wieder knapp 25 Prozent vom Vorkrisen-Niveau. Bis zum Allzeithoch bei über 85 Euro fehlt allerdings noch ein wenig.

Biontech hat nach eigenen Angaben von Montag „rapide Fortschritte“ bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus gemacht. Es gehe um die Immunisierung und Prävention von Covid-19-Infektionen, so das Unternehmen.

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

