BIONTECH - Mir gefällt der Chart

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 274,290 $ ( Nasdaq

In Kürze könnte seit Oktober das 3. Mal der rote EMA200 bei derzeit 247,xx USD angelaufen werden. Solange sie den Bereich dieses rot dargestellten gleitenden Durchschnitts verteidigen, gefällt mir der Chart weiterhin richtig gut. Ein Anstieg in Richtung der deckelnden Abwärtstrendlinie bei ca. 3650 USD liegt in der Luft. Unterhalb dieser Trendlinie kann sich die Korrekturphase noch fortsetzen. S. unterer grauer Pfeil. Gelingt der Anstieg über besagte Trendlinie und den Widerstand bei 270 USD, würde das ein Kaufsignal mit Projektionsziel 570 USD aktivieren. S. oberer grauer Pfeil. Es gilt bei dieser Aktie aufgrund ihres extremen Volatilitätsmusters aber immer wieder eingestreute schnelle scharfe Kursrücksetzer einzuplanen. Mit dicken blauen Pfeilen visualisiere ich in den Prognoseskizzen Signale, die m.E. stark sind. Mit dicken schwarzen moderate bis gute Signale. Mit dünnen, grauen visualisiere ich schwache Signale.

53.018 aktive Anlegerinnen und Anleger folgen mir auf Guidants und das hat auch auch einen guten Grund : https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

BioNTech SEBioNTech SE

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)