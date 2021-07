BIONTECH - Studie zeigt gute Daten! Aktie wieder gefragt!

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 207,930 $ ( Nasdaq

Sorgen im Zusammenhang mit der Delta-Variante des Coronavirus sorgten in den vergangenen Wochen in Verbindung mit einer sehr gut gelaufenen BioNTech-Aktie für eine Konsolidierung dieser zwischen ca. 200 EUR auf der Oberseite und 164,85 EUR auf der Unterseite. Jüngste „Studien“ legten nahe, dass das Vakzin zwar durchaus eine gute Wirksamkeit auch gegen die Delta-Variante besitzt, jedoch potenziell eine dritte Impfung notwendig wird. Bei einer laufenden Studie zur dritten Impfung seien positive Daten zu beobachten, so BioNTech.

Im gestrigen Handel und auch am heutigen Freitag reagiert die Aktie positiv auf diese Nachrichten. Nachdem der Kurs gestern noch zum Test der Unterstützung bei 164,85 EUR ansetzte, prallte der Kurs dort nach oben ab. Damit verteidigen die Bullen die Range der letzten Wochen. Man könnte diese als eine Art Flaggenformation bezeichnen und einen Ausbruch nach oben favorisieren. In einem solchen Fall könnten die Kurse weiter auf 230-240 EUR durchstarten.

Um diese Ziele abzuarbeiten, müsste jedoch erst einmal die Flagge nach oben verlassen werden und eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht. Darüber hinaus kann der Ausbruch, selbst wenn er denn kommen wird, noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, während sich der Kurs in dieser Zeit innerhalb der Flagge bewegt.

Fazit: die Ausgangsbasis für Aktionäre in der BioNTech-Aktie scheint weiterhin positiv zu sein, sowohl technisch als auch fundamental. Kurzfristig könnte es unterhalb von ca. 164 EUR etwas ungemütlicher werden, oberhalb dessen aber sehe ich die Aktie vorerst weiterhin bullisch.

