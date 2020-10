Biotech: Qiagen und Morphosys nach Prognoserhöhung gefragt – zieht jetzt Evotec noch nach?

Im Corona-bedingt sehr schwachen Marjktumfeld haben die Papiere von Morphosys und Qiagen im MDax von optimistischeren Ausblicken profitiert. Die Anteilsscheine des Antikörperspezialisten Morphosys kletterten um bis zu 6,7 Prozent und setzten sich damit von ihrem Tief seit März ab. Aktien des Diagnostikunternehmens Qiagen kletterten um über 2 Prozent. Ihr Chartbild sieht deutlich besser aus, sind sie doch nicht weit vom jüngstren Hoch seit dem Jahr 2000 entfernt.

Coronatests das große Plus bei Qiagen

Das Biotech-Unternehmen Qiagen schraubt seine Ziele für das Jahr 2020 hoch. Währungsbereinigt will der MDax -Konzern beim Umsatz um ein Fünftel wachsen, teilte Qiagen am Dienstagabend mit. Beim Gewinn pro Aktie zielt das Unternehmen auf ein Wachstum von 45 Prozent. Beide Werte sind höher als das, was Qiagen zuletzt in Aussicht gestellt hatte.

Im vierten Quartal rechnet Qiagen mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 24 bis 27 Prozent und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 58 bis 60 Dollar-Cent. Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal war laut Qiagen stark.

So stieg der Nettoumsatz währungsbereinigt um 26 Prozent auf 483,3 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie stieg bereinigt um Währungs- und Sondereffekte um 61 Prozent auf 58 Cent.

Verlust bei Morphosys kein Thema mehr

Der Biotechnologiekonzern ist nach einem ersten Blick auf den Abschluss des dritten Quartals optimistischer für das Gesamtjahr geworden. Der Konzernumsatz dürfte 2020 bei 317 bis 327 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen in Planegg mit. Zuvor hatte Morphosys 280 bis 290 Millionen Euro angepeilt. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll nun bei 10 bis 20 Millionen Euro liegen, nachdem bisher eine Spanne zwischen 15 Millionen Euro Verlust und einem Gewinn von bis zu 5 Millionen Euro angegeben worden war.

Die aktualisierte Prognose berücksichtige höhere Einnahmen aus Partnerschaften und Kooperationen, hieß es weiter. Zudem lägen die Tantiemen aus den Umsätzen von Tremfya voraussichtlich am oberen Ende der Prognose. In den ersten neun Monaten verzeichnete Morphosys einen Konzernumsatz von 291,7 Millionen Euro und ein Ebit von 101,8 Millionen Euro.

Zieht Evotec nach?

Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. In den vergangenen Wochen hat Evotec ebenfalls mit guten Nachrichten und neuen Meilensteinzahlungen geglänzt. Daher könnte es durchaus gut möglich sein, dass auch Evotec die Prognosen anhebt. Am 12 November ist legt das Hamburger Biotech seine Zahlen vor. Mutige Anleger könnte auf eine Anhebung spekulieren. Die Aktie gibt heute über 3 Prozent ab.

