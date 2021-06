Biotechfirma Morphosys übernimmt US-Krebsspezialisten für 1,7 Mrd Dollar

München/Frankfurt (Reuters) - Das Biotechunternehmen Morphosys greift für bis zu 1,7 Milliarden Dollar nach dem US-Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals.

Morphosys biete 34 Dollar je Constellation-Aktie, wie die Gesellschaft in Martinsried bei München am Mittwoch mitteilte. Mit dem Zukauf sichert sich Morphosys unter anderem zwei neue Krebsarzneien, die sich derzeit in der mittleren bis späten Phase der klinischen Entwicklung befinden. "Diese Übernahme stellt eine echte Transformation für Morphosys dar und stärkt unsere Position in der Hämatologie-Onkologie", sagte Vorstandschef Jean-Paul Kress. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal erwartet.