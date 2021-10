In unserer letzten Bitcoin Kurs Prognose haben wir darübergeschrieben, dass der Kurs wahrscheinlich schon bald die $50.000 erreichen könnte, nachdem der Kurs das letzte Mal korrigiert. Genau so ist es auch passiert. Wir sind zwar von einer Korrektur an dem Widerstand von $46.590 ausgegangen, allerdings das Ziel war unverändert. Nun hat der Kurs den oberen Widerstand erreicht und könnte schon bald weiter ansteigen. Wir werden euch heute darüber aufklären, wie es...

The post Bitcoin Kurs Prognose – Wann sehen wir die $100.000?! appeared first on CryptoTicker.

Weiterlesen