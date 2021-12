Bitcoin Kurs Prognose – Wird diese Woche positiv? Ziel: $100.000?

In unserer letzten Bitcoin Kurs Prognose haben wir über den letzten Crash geschrieben, als der Kurs um circa 25% eingebrochen ist. Hinzukommend haben wir geschrieben, dass der Kurs in naher Zukunft den Widerstandsbereich zwischen $51.500 und $52.500 testen könnte. Dies ist auch so geschehen. Nachdem der Kurs das Ziel erreicht hatte, ist der Kurs bis zur Unterstützung von $46.820 korrigiert. Wir haben eine Korrektur nur bis zur Unterstützung von $48.300 gerechnet,...

