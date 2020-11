BOEING - Technische Erholung läuft an

Boeing Co. - WKN: 850471 - ISIN: US0970231058 - Kurs: 152,665 $ (NYSE)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung von Anfang Oktober ("BOEING - Aktie mit Bearish Engulfing") lautete wie folgt: "Die gestrige Tagesperformance hinterließ ein bärisches Engulfing-Pattern im Tageschart - ein kurzfristig klar negativ zu interpretierendes Signal. ...das nächste Kursziel auf der Unterseite liegt bei 150 USD."

Kursziel erreicht

Die Aktien des Flugzeugherstellers aus dem Bundestaat Washington kamen in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck und brachten damit das zuletzt skizzierte Abwärtsszenario. Das Kursziel bei 150 USD wurde dabei noch deutlich unterboten, die Aktie fiel zeitweise unter 142 USD.

Ausgehend von diesem Level gibt es seit Wochenbeginn eine kräftige Erholung. Diese könnte sich in den kommenden Tagen und Wochen zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen in Richtung EMA50 im Tageschart, vorausgesetzt der Bereich um 142 USD wird nun nicht wieder per Tagesschluss unterboten.

Kaufsignale würden allerdings erst bei einem Tagesschluss oberhalb der 163 USD-Marke entstehen.

Wertpapierhandel - unabhängig und sicher: Handeln Sie jetzt direkt über Guidants!

Boeing Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)