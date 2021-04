Virtual Events for Business ermöglicht Unternehmen und Teams die Durchführung von sicheren, zuverlässigen Live-Videoveranstaltungen für interne und externe Zielgruppen

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV), der weltweit führende Anbieter von Videolösungen für Unternehmen, gab heute die Verfügbarkeit von Virtual Events for Business bekannt, einer intuitiven, einfach zu bedienenden Lösung für virtuelle Unternehmensveranstaltungen mit hoher Wiederholbarkeit von mittlerer Größe.

Virtual Events for Business ist eine Plattform für die Erstellung, das Marketing und die Durchführung von virtuellen Veranstaltungen, die entwickelt wurde, um die schnell wachsende Anzahl von Veranstaltungen im Unternehmen einfach zu handhaben. Die Lösung bietet anpassbare Veranstaltungsvorlagen, interaktive Handlungsaufforderungen, Archivierung nach der Veranstaltung, Unterstützung für unterschiedliche Endgeräte und Interaktivität der Teilnehmer sowie Live-Clipping von Veranstaltungsvideos für mehrere Social-Media-Kanäle. Darüber hinaus bietet Virtual Events for Business Integrationen für Zoom und Microsoft Teams sowie einen Registration Connector für Cvent und Analysen der Benutzerinteraktion.

Der Markt für virtuelle Events wird weiter wachsen, da Marketing-, Kommunikations- und Personalverantwortliche darauf angewiesen sind, mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten. In einer Studie von eMarketer mit dem Titel „The Rise of Virtual Business Events“heißt es: „Als die meisten B2B-Vermarkter auf virtuelle Veranstaltungen umstellten, stiegen die Investitionen in die Tools, Technologie, Talente und Infrastruktur, die für die Durchführung einer digitalen Produktion erforderlich sind. Nach Schätzungen von Grand View Research wird sich das Volumen der globalen Branche für virtuelle Events bis 2030 fast verzehnfachen, von 78 Milliarden Dollar im Jahr 2019 auf 774 Milliarden Dollar.“

Die Pandemie hatte eine beschleunigende und disruptive Wirkung für Veranstaltungen aller Art. Als Unternehmen Veranstaltungen aus der Not heraus in ein virtuelles Umfeld verlegten, stellten sie erhebliche geschäftliche Vorteile in Form von höherer Teilnehmerzahl und Reichweite sowie der Fortführung und Wiederverwendung von Inhalten fest - was zu einem höheren ROI für diese Veranstaltungen führte. Dies deutet darauf hin, dass virtuelle Veranstaltungen auch nach der Coronakrise ein wichtiger Bestandteil von Kommunikations- und Marketingstrategien bleiben werden.

„Als Marketing-Expertin freue ich mich, Unternehmen unsere preisgekrönte Technologie zur Verfügung zu stellen, damit sie umfassende, kontinuierliche virtuelle Engagement-Strategien aufbauen können“, so Jennifer Griffin Smith, Chief Marketing Officer bei Brightcove. „Ganz gleich, ob es sich bei diesen Engagement-Momenten um die Schulung von Franchisenehmern, die Kommunikation mit Mitarbeitern, die Generierung einer neuen Business Pipeline oder die Durchführung von Executive Briefings mit wichtigen Kunden handelt, Unternehmen benötigen eine Lösung, die wiederholbar ist und es ihnen ermöglicht, die globale Reichweite zu maximieren. Mit Virtual Events for Business können Unternehmen ihren Zuschauern zuverlässig und sicher außergewöhnliche virtuelle Erlebnisse bieten, ohne dabei Abstriche beim Zuschauererlebnis machen zu müssen.“

Virtual Events for Business wird derzeit als Jahresabonnement Neukunden oder als Plattform-Erweiterung für Bestandskunden von Brightcove angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter brightcove.com/en/virtual-events-experience.

