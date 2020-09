Britische Wirtschaft startet mit kräftigem Wachstum ins zweite Halbjahr

London (Reuters) - Die britische Wirtschaft ist nach dem schwersten Einbruch ihrer Geschichte mit einem kräftigen Wachstum in die zweite Jahreshälfte gestartet.

Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im Juli um 6,6 Prozent zum Vormonat, wie das Statistikamt in London am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten sogar noch ein etwas stärkeres Plus von 6,7 Prozent erwartet. Im gesamten zweiten Quartal war die Wirtschaft wegen der Corona-Krise um mehr als ein Fünftel eingebrochen, weil die Beschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung der Pandemie zu geschlossenen Fabriken, Geschäften und Pubs führten. Trotz nunmehr drei Wachstumsmonaten in Folge liegt sie noch immer um 11,7 Prozent unter dem Niveau vom Februar, dem Monat vor Ausbruch der Pandemie auf der Insel.

Nach Prognose der britischen Notenbank wird das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr insgesamt um 9,5 Prozent fallen - ein Konjunktureinbruch, wie ihn Großbritannien seit rund 100 Jahren nicht mehr erlebt hat. 2021 soll dann ein Wachstum von neun Prozent folgen. Die Wirtschaft werde noch "mehrere Jahre" brauchen, bis sie sich vollständig vom Corona-Schock erholt habe, warnte der an den Zinsentscheidungen der Notenbank mitwirkende Ökonom Gertjan Vlieghe.