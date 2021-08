Broadcast Microwave Services (BMS) startet neues luftübertragenes 100-Meilen-MANET/MIMO-Transceiver-System für mobile Ad-hoc-Netzwerke

Das BMTS-M-System nutzt die MANET-Technologie und ermöglicht eine zuverlässige Zwei-Wege-Kommunikation über große Entfernungen

Broadcast Microwave Services, ein weltweit führender Anbieter von luftgestützten Video-Downlink-Systemen (Airborne Video Downlink Systems, AVDL), kündigt heute die Markteinführung seines neuen bidirektionalen Kommunikationssystems mit der Bezeichnung BMTS-M an. Das System wird erstmalig auf der Fachmesse AUVSI Xponential in Atlanta (Georgia, USA) im Georgia World Congress Center vom 16. bis 19. August 2021 am Stand 2651 ausgestellt.

Die durchgängige Lösung beginnt mit einem im Flugzeug montierten Transceiver (BMTS-MA), der alle notwendigen Komponenten für ein qualitativ hochwertiges, zuverlässiges und sicheres Streaming von hochauflösenden und einsatzkritischen Videos und Daten über große Entfernungen innerhalb des Mesh-Netzwerks enthält. Das System wird von einem 3X3-MIMO-Funkgerät von Persistent Systems betrieben, das im „Wave Relay®“-Netzwerk arbeitet. Der Transceiver kommuniziert mit einem bodenbasierten Outdoor-Transceiver (BMTS-ME) und einer Indoor-Kommunikations- und -Steuereinheit (BMTS-MI) und komplettiert damit die End-to-End-Lösung.

„Wir freuen uns, dieses neue Produkt auf den Markt bringen zu können, das die Anforderungen unserer internationalen Kunden erfüllt. Dazu gehören Behörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene, die eine zuverlässige und sichere Video- und Datenübertragung benötigen“, sagte Harry Davoody, CEO von BMS. „Die Abmessungen des neuen Transceivers sind die gleichen wie die unseres aktuellen HC4-Senders, wodurch den Kunden ein einfacher Weg zur Aufrüstung auf eine zuverlässige bidirektionale Kommunikation geboten wird.“

Das BMTS-M ist ein Ultra-Langstreckensystem, das für Luft-Boden-, Schiff-Schiff- oder Schiff-Land-Übertragungen von einsatzkritischen Daten optimiert ist. Das nach DO-160 zertifizierte bidirektionale Breitbandsystem ist hoch skalierbar und arbeitet mit einer sehr effizienten H.265-Kompression mit einer sicheren Verschlüsselung. Bei mehreren live durchgeführten luftgestützten Tests des Systems in Südkalifornien wurden durchgehend HD-Videos über Entfernungen von 100 Meilen übertragen.

Über Broadcast Microwave Services

BMS entwickelt und fertigt Produkte für die Erfassung und Übertragung von Live-Videomaterial in voller Bewegung über drahtlose Kommunikation. BMS entwickelt und fertigt seine Produkte in Kalifornien und ist ein zuverlässiger Lieferant für Behörden auf der ganzen Welt. Zu den Produkten gehören digitale Sender für große Reichweiten, Empfänger, Tracking-Antennensysteme und Zubehör. Die Systeme von BMS bieten eine vollständige Verschlüsselung, um die Sicherheit der Inhalte zu gewährleisten, und sind für eine optimale Leistung in anspruchsvollen Mehrwege-HF-Umgebungen ausgelegt. Data911 ist eine BMS-Produktlinie, die mobile Hardware- und Softwarelösungen für den Bereich der öffentlichen Sicherheit bietet.

Um mehr über das in Privatbesitz befindliche Unternehmen BMS und Data911 zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.bms-inc.com oder kontaktieren Sie uns unter sales@bms-inc.com.

