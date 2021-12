BrowserStack und Nightwatch.js bündeln Kräfte für die Vereinfachung der Testautomation für Entwickler

BrowserStack, die weltweit führende Software-Testplattform, gab heute die Übernahme von Nightwatch.js, des beliebten Open-Source Rahmenwerks für die Testautomation, bekannt. BrowserStack arbeitet mit dem Nightwatch Team zusammen, um Nightwatch.js zur ersten Wahl für Entwickler zu machen. Nightwatch.js wird dabei weiterhin als Open Source kostenlos zur Verfügung stehen.

Nightwatch.js, das Node.js Ende-zu-Ende-Rahmenwerk für die Testautomation, zählt mit einer Million npm-Installationen pro Monat und mehr als 10,5k GitHub-Sternen zu den am schnellsten wachsenden Selenium-basierten Tools. Mit seiner einfachen Syntax und eingebautem Test Runner können Entwickler Tests ohne größeren Aufwand durchführen und verwalten.

„Die Partnerschaft mit BrowserStack bietet uns die Ressourcen, um unsere Zukunft zu sichern und Nightwatch in größerem Umfang nutzbar zu machen", sagte Andrei Rusu, Entwickler von Nightwatch.js. „Unser Schwerpunkt besteht darin, die Nutzergemeinde proaktiv auf Feedback anzusprechen und mithilfe von Updates die zentrale Erfahrung für Entwickler zu verbessern. Wir haben Nightwatch 2.0 bereits als Betaversion herausgegeben und freuen uns auf das nächste Kapitel."

Mit der Aufnahme von Nightwatch.js in seine Familie der Open-Source-Kooperationen verdoppelt BrowserStack nun seine Unterstützung für die Gemeinschaft und beabsichtigt, solche Partnerschaften für die Zukunft zu nutzen. Das BrowserStack Open-Source-Team nimmt daran aktiv teil und leistet einen Beitrag zum Open-Source-Ökosystem. Zudem hat BrowserStack mit seinem Open-Source-Programm bisher mehr als 2400 Open-Source-Projekte unterstützt, sodass Verwalter und Mitwirkende ihre Software kostenlos testen können.

„Wenn Open Source gewinnt, gewinnt jeder. Zahlreiche der BrowserStack Eigenprodukte bauen auf Open-Source-Technologien auf, und wir wissen aus direkter Quelle, dass damit bedeutende Veränderungen möglich sind", sagte Nakul Aggarwal, Mitgründer und CTO von BrowserStack. „Mit Nightwatch.js bewältigen wir einen weiteren Schritt, um unsere Vision zu realisieren, über eine offene und inklusive Entwicklung die Testinfrastruktur für das Internet zu werden.

Über BrowserStack

BrowserStack ist die weltmarktführende Plattform für Softwaretests und führt täglich mehr als zwei Millionen Tests in 15 globalen Rechenzentren durch. Sie hilft Microsoft, Twitter, Barclays, Expedia und über 50.000 Kunden dabei, in kürzester Zeit Qualitätssoftware zu liefern, indem wir Tests in unsere Cloud verlagern. Die Plattform ermöglicht den sofortigen Zugriff auf über 2.500 reale mobile Geräte und Browser auf einer höchst zuverlässigen Cloud-Infrastruktur, die mühelos skaliert, wenn die Testanforderungen wachsen. Mithilfe von BrowserStack können Entwicklungs- und QS-Teams rasch vorankommen und dabei für jeden Kunden fantastische Erlebnisse bieten.

Das im Jahr 2011 gegründete, in privater Hand befindliche und durch Accel unterstützte Unternehmen BrowserStack unterhält Büros in San Francisco, Mumbai und Dublin. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.browserstack.com, oder folgen Sie uns auf Twitter @browserstack.

Über Nightwatch.js

Nightwatch.js ist eine integrierte, Open-Source Ende-zu-Ende-Testlösung für Webanwendungen und Websites, die in Node.js geschrieben wurden. Seit der Freigabe 2014 besteht deren Ziel darin, ein Tool für Entwickler zu liefern, das standardmäßig alles enthält, um eine fehlerfreie Software auf einfache Weise bereit zu stellen. Einzelheiten dazu finden Sie auf https://nightwatchjs.org/ oder auf Twitter @nightwatchjs.

