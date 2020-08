Buffett-Indikator deutet auf einen bevorstehenden Börsencrash hin! Das würde ich jetzt tun

Der “Buffett-Indikator” signalisiert einen baldigen Börsencrash. Es folgt, wie ich mich auf die Situation vorbereiten würde.

Was ist der “Buffettindikator”?

Der Lieblingsindikator des berühmten Investors Warren Buffett, der US-Marktbewertungsindikator, teilt den Wilshire 5000 Index durch das US-BIP. Mit anderen Worten, er vergleicht den Aktienmarkt mit der Wirtschaftsleistung des Landes. Die Wirtschaft - sowohl in den USA als auch weltweit - steht derzeit unter fast beispiellosem Druck. Gleichzeitig hat sich der US-Aktienmarkt erholt.

Quelle: Longtermtrends.net

Wenn du dir die Grafik ansiehst, wirst du feststellen, dass der Indikator sogar noch viel höher liegt als während der Dotcom-Blase 2000. Die Investoren, die von der Kommerzialisierung des Internets besessen waren, kauften weiterhin verlustbringende und überbewertete Unternehmen. Die Blase platzte schließlich.

Doch bevor dies geschah, warnte Buffett, der oft als das “Orakel von Omaha” bezeichnet wird, seine Aktionäre davor, dass ein Börsencrash bevorsteht.

Es folgt ein Zitat aus Buffetts Brief an seine Aktionäre, der im Jahr 2000 veröffentlicht wurde.

Sie wissen, dass ein Überziehen der Feierlichkeiten - d.h. die Fortsetzung der Spekulationen in Unternehmen mit gigantischen Bewertungen im Verhältnis zu den Barmitteln, die sie in Zukunft wahrscheinlich erwirtschaften werden - letztendlich Kürbisse und Mäuse hervorbringen wird. Dennoch verpasst man ungern auch nur eine einzige Minute einer einzigen höllischen Party. Deshalb planen die schwindelfreien Teilnehmer alle, nur Sekunden vor Mitternacht zu gehen. Es gibt allerdings ein Problem: Sie tanzen in einem Bereich, in dem die Uhren keine Zeiger haben.

Dieses Zitat ist für den heutigen Börsenrummel höchst relevant, denke ich. Der US-Markt scheint im Moment wirklich überkauft zu sein. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass 60 % der S&P 500-Unternehmen seit dem Covid-19-Lockdown gefallen sind. Aber 40 % von ihnen, die so genannten Hi-Tech-Unternehmen, haben sich auf neue Höchststände erholt. Sie handeln derzeit mit extrem hohen Kennzahlen.

Du fragst dich vielleicht, was das alles mit den britischen Investoren zu tun hat., wenn “die USA niesen, erkältet sich die ganze Welt”. Das war beim Footsie in den 2000er Jahren nach dem Platzen der Dotcom-Blase der Fall. Diese Situation könnte sich wiederholen.

Es folgt, wie ich mich auf den nächsten Börsencrash vorbereiten würde

Aber ich würde nicht in Panik geraten. Stattdessen würde ich es wie Buffett machen und vermeiden, mein ganzes Geld auf einmal auszugeben. Ich würde auch mein Portfolio überarbeiten. Im Idealfall würde ich die Unternehmen mit schlechten Bilanzen und niedriger Bonität loswerden. Darüber hinaus würde ich in Unternehmen investieren, die auch in Abschwungphasen gut laufen.

Dazu gehören meiner Meinung nach auch Gold- und Silberminen. Obwohl Buffett Gold nie als Anlageform bevorzugt hat, hat er kürzlich Aktien von Barrick Gold gekauft. Das Unternehmen ist der größte Bergbaukonzern der Welt und zahlt Dividenden. Meiner Ansicht nach haben britische Anleger auch viele attraktive Alternativen, um ihr Geld zu parken.

Abgesehen von den Goldminenunternehmen würde ich auch an unterbewertete Unternehmen denken, die Güter des täglichen Bedarfs produzieren oder verkaufen. Die offensichtlichsten Sektoren sind die Pharmaindustrie und Supermarktketten.

Dieser Artikel wurde von Anna Sokolidou auf Englisch verfasst und am 24.08.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht.

