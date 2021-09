BVB will zweiten Gruppensieg - RB Leipzig gegen Brügge unter Druck

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hofft auf einen weiteren Schritt Richtung Achtelfinale der Champions League. Mit einem Sieg im zweiten Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) über den portugiesischen Meister Sporting Lissabon könnte der Fußball-Bundesligist seine Ausgangslage in der Gruppe C nach dem 2:1-Erfolg vor zwei Wochen bei Besiktas Istanbul weiter verbessern.

RB Leipzig dagegen steht bereits unter Druck. Das Team von Trainer Jesse Marsch muss den FC Brügge besiegen (21.00 Uhr/DAZN), um nicht vorzeitig den Anschluss in der Gruppe A zu verlieren. Der belgische Meister hatte am ersten Spieltag mit einem 1:1 gegen Paris Saint-Germain überrascht, während Leipzig 3:6 bei Manchester City verlor./bue/DP/jha