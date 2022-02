c-LEcta trifft Vereinbarung zur Übernahme durch die Kerry Group

Die Kerry Group erwirbt Mehrheit der Anteile an der c-LEcta GmbH. Das bisherige Management von c-LEcta bleibt an Bord.





Die Übernahme stärkt das Wachstumspotenzial von c-LEcta und ermöglicht den Zugang zu neuen Märkten.





c-LEcta dankt den bisherigen Investoren für ihre Unterstützung und Begleitung auf dem gemeinsamen Weg.



c-LEcta, ein führendes Biotechnologie-Unternehmen in den Bereichen Enzym-Engineering und Bioprozessentwicklung, hat mit der Kerry Group eine Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung durch die Gruppe getroffen. Kerry ist ein weltweit führender Anbieter von Aromen und Nährstoffen für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der strategisch überzeugende Zusammenschluss wird die Innovationsfähigkeit von Kerry in den Bereichen Enzym-Engineering, Fermentation und Bioprozessentwicklung stärken und gleichzeitig c-LEcta in die Lage versetzen, sein langfristiges Wachstumspotenzial auszuschöpfen.

„Wir freuen uns sehr, Mitglied der Kerry Group zu werden. Ihre globale Präsenz im Lebensmittel- und Pharmasektor eröffnet uns den Zugang zu weiteren Märkten. Gleichzeitig passt ihre Expertise im Bereich der Ingredients-Technologien und -Anwendungen perfekt zu uns, um unser Wachstumspotenzial in Zukunft noch besser auszuschöpfen. Wir werden weiterhin mit unseren bestehenden Industriepartnern zusammenarbeiten und natürlich auch unsere Produkte für unsere geschätzten Kunden herstellen und vertreiben“, erläutert Dr. Marc Struhalla, Gründer und CEO von c-LEcta.

„Wir möchten uns bei unseren früheren Investoren für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken. Ohne ihren Beitrag wäre eine solche Entwicklung nicht möglich gewesen. Gemeinsam haben wir viel erreicht und wir sind dankbar für ihre Unterstützung“, ergänzt Thomas Pfaadt, CFO von c-LEcta.

„Die Lebensmittel- und Pharmaindustrie steht an der Schwelle zu einer neuen Innovationswelle“, kommentiert Dr. Albert McQuaid, Chief Science and Technology Officer von Kerry die Vereinbarung. „Neue Entwicklungen in der Biotechnologie, der synthetischen Biologie und der Präzisionsfermentation verändern diese Sektoren radikal. c-LEcta ist führend in diesen neuen Technologien, zu denen auch fermentationsbasierte Produkte, wie beispielsweise bahnbrechende neue Enzyme, gehören. Der strategisch überzeugende Zusammenschluss wird unsere Innovationsfähigkeiten in den Bereichen Enzym-Engineering, Fermentation und Bioprozessentwicklung stärken. Gleichzeitig wird unsere breite Marktpräsenz in den Lebensmittel- und Pharmamärkten, kombiniert mit unserem tiefgreifenden Know-how in der Anwendung von Enzymen und der Entwicklung von Ingredients-Lösungen, das Wachstumspotenzial des starken Portfolios und der technologischen Fähigkeiten von c-LEcta aktivieren und vorantreiben – und uns gleichzeitig dabei unterstützen, schmackhaftere, nachhaltigere und gesündere Produkte zu entwickeln.”

Über c-LEcta

c-LEcta ist ein führendes Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Leipzig, Deutschland. Es hat sich als führender Anbieter von hochwertigen biotechnologischen Produkten für regulierte Märkte etabliert, sei es als Eigenentwicklung oder in enger Zusammenarbeit mit der Industrie. Die Innovationsfähigkeit von c-LEcta sorgt für kosteneffiziente und nachhaltige Produktionsprozesse und schafft so Wachstumschancen in bestehenden und neuen Märkten.

Über die Kerry Group

Kerry ist ein weltweit führender Anbieter von Aromen und Nährstoffen für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie und erreicht mit seinem breiten Ingredients-Portfolio mehr als eine Milliarde Verbraucher weltweit. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Kerry innovative Produkte mit überzeugendem Geschmack, verbessertem Nährwert und höherer Funktionalität, die gleichzeitig, die gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Dank seiner führenden Position im Bereich der Verbraucherforschung, seines globalen RD&A-Teams mit mehr als 1.100 Lebensmittelwissenschaftlern und seiner umfassenden, globalen Präsenz kann Kerry die komplexen Herausforderungen seiner Kunden mit differenzierten Lösungen bewältigen. Kerry ist bestrebt, ein geschätzter Partner für seine Kunden zu sein und eine nachhaltige Ernährungsweise zu fördern Weitere Informationen finden sich unter kerrygroup.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220215005609/de/

Kerry Group plc

James Dunny, External Communications Director

Telefon: +353 45 930 188

Mobil: +353 86 388 3903

E-Mail: james.dunny@kerry.com

cometis AG

Daniela Simonsen

Telefon: +49 (0) 611 - 205855 – 35

Fax: +49 (0) 611 - 205855 – 66

E-Mail: simonsen@cometis.de