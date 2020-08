CAC40-Wert kurz vor prozyklischem Kaufsignal

Lagardère S.C.A. - WKN: 866786 - ISIN: FR0000130213 - Kurs: 15,700 € (L&S)

Das Kursziel aus der jüngsten Analyse ("LAGARDERE - Ist der EMA200 das Ziel?") - der EMA200 im Tageschart - wurde mittlerweile erfolgreich abgearbeitet. Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Nach dem jüngsten Aufwärtsschub kletterte die Aktie an den EMA200 im Tageschart im Bereich um 15,50 EUR. Im Anschluss konsolidierte die Aktie in den vergangenen Tagen. Heute nun schickt sich der Wert erneut an, den EMA200 im Tageschart per Schlusskurs zu überwinden.

Heute stehen die Ausbruchschancen weitaus besser, dader jüngste Aufwärtsschub innerhalb der vergangenen beiden Wochen konsolidiert wurde. Gelingt der Ausbruch, würde ein prozyklisches Kaufsignal generiert.

In dem Falle wäre der Weg aus charttechnischer Sicht frei für eine Fortsetzung im Bereich 18,00 ist 19,00 EUR. Unter 14,20 EUR sollte die Aktie nun aber nicht mehr abrutschen, in dem Fall wäre das präferierte Aufwärtsszenario vorerst zu den Akten zu legen.

Lagardere Aktie (Chartanalyse Tageschart)

