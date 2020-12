CAMECO - Der Chart strahlt wieder

Cameco Corp. - WKN: 882017 - ISIN: CA13321L1085 - Kurs: 12,880 $ (NYSE)

Irgendwie kommt man sich in diesem Jahr regelrecht "schlecht" vor, angesichts des Hypes um Aktien aus dem Bereich regenerativer Energien überhaupt auf einen Wert wie Cameco hinzuweisen. In diesem Fall kann ich als Entschuldigung aber anführen, dass die Idee, auf Uranaktien zu schauen, von der Community, also von Ihnen kam. Im heutigen Wunschanalysenvideo kamen wir beispielsweise auf Uranium Energy zu sprechen.

An dieser Stelle soll es aber um die bekanntere Cameco-Aktie gehen, die mir ebenfalls, zumindest charttechnisch, gut gefällt. Langfristig ist sie ein Underperformer, wie der Monatschart unschwer zu erkennen gibt. Die Mehrjahreshochs bei 13,04 und 13,36 USD sind aber nicht mehr weit entfernt. Sollten diese überwunden werden, nimmt eine langfristige Trendumkehr so langsam Form an. Kurse um 17 USD wären dann durchaus wieder vorstellbar.

Der Tageschart zeigt ein Muster ähnlich der Aktie von Cable One, die ich gestern vorgestellt hatte. Ein erster Impuls von März bis Juli wurde über viele Monate auskonsolidiert. Nun nimmt der Wert wieder Fahrt auf und steigt auf neue Mehrmonatshochs. Über 13,00 USD könnte sich die Aufwärtsbewegung verschärfen. Ein Projektionsziel lässt sich bei 16,00 USD nennen. Die Marke von 12,33 USD dient von jetzt an als Support. Strategische Absicherungen könnten Anleger unter das Zwischentief bei 11,49 USD in den Markt legen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 1,86 1,70 1,51 Ergebnis je Aktie in USD 0,19 -0,38 0,01 KGV 68 -34 2568 Dividende je Aktie in USD 0,08 0,08 0,08 Dividendenrendite 0,62 % 0,62 % 0,62 % *e = erwartet

