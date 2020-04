Canadian Pacific Railway zahlt eine unveränderte Dividende an die Investoren

Die kanadische Eisenbahngesellschaft Canadian Pacific Railway Ltd. (ISIN: CA13645T1003, TSE: CP) wird eine Quartalsdividende von 0,83 CAD an die Aktionäre ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Gesamtdividende 3,32 CAD. Auf der aktuellen Kursbasis von 308,65 CAD (Stand: 20. April 2020) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,08 Prozent.

Aktionäre erhalten die Auszahlung am 27. Juli 2020 (Record date: 26. Juni 2020). Im Mai 2019 steigerte der Konzern die Quartalsdividende um 27,5 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Die Canadian Pacific Railway ist 1881 gegründet worden und betreibt mit knapp 15.000 Mitarbeitern ein über 23.000 Kilometer langes Streckennetz in Kanada und in den USA. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019 betrug der Umsatz 2,07 Mrd. CAD nach 2 Mrd. CAD im Vorjahr, wie Ende Januarberichtet wurde. Im Gesamtjahr 2019 lag der Umsatz bei 7,79 Mrd. CAD (Vorjahr: 7,32 Mrd. CAD). Die Zahlen für das erste Quartal 2020 werden am Dienstag nach Börsenschluss präsentiert.

Die Aktie liegt an der Börse Toronto seit Jahresanfang 2020 mit 6,76 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 42,09 Mrd. CAD (Stand: 20. April 2020) auf.

Redaktion MyDividends.de