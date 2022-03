CANCOM - Die Zahlen geben den nächsten Schub

CANCOM SE - WKN: 541910 - ISIN: DE0005419105 - Kurs: 57,380 € (XETRA)

CANCOM Gruppe erzielt im Geschäftsjahr 2021 einen Konzern-Umsatz von €1,30 Mrd (VJ: €1,176), ein Konzern-EBITDA von €121,5 Mio (VJ: €99,9 Mio), eine EBITDA-Marge von 9,3 % (VJ: 8,5 %), ein EBIT von €77,4 Mio (VJ: €59,3 Mio), Dividende von €1,00 je Stückaktie geplant (VJ: €0,75). Für das Geschäftsjahr 2022 geht der Vorstand von einer "Fortsetzung der dynamischen Geschäftsentwicklung" aus. Umsatz, Rohertrag, EBITDA und EBITA der CANCOM Gruppe sollen "sehr deutlich" steigen.Quelle: Guidants News

CANCOM-Aktie schlagartig zurück im Aufwärtstrend

An der mittelfristigen Unterstützung bei 45,97 EUR endete für die Cancom-Aktie ein Abverkauf, der am Allzeithoch bei 64,82 EUR eingesetzt hatte, und wurde von einer steilen Kaufwelle abgelöst, die wieder an den Bereich der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie führte. Dort kam es in den letzten Tagen ausgehend vom 61,8 %-Retracement-Level der großen Abwärtswelle bei 57,49 EUR zur erwarteten Zwischenkorrektur, die mit dem Kurssprung, den die gestrigen Zahlen ausgelöst hatte, schlagartig beendet wurde.

In der Spitze wurden sowohl das Retracement, als auch das bisherige Verlaufshoch bei 57,60 EUR gestern schon überschritten und damit der Weg geebnet, den Höhenflug in Richtung 60,50 und 61,30 EUR fortzusetzen. Darüber wären die Hürden bei 62,88 und 64,82 EUR als Ziele für die kommenden Wochen zu nennen.

Eine vorherige Korrektur würde den gestrigen Anstieg nicht in Frage stellen, solange sie über der früheren Hürde bei 55,28 EUR verbleibt. Darunter wäre der gestrige Anstieg gekontert und mit Verlusten bis 53,48 und 52,40 EUR zu rechnen.

Charttechnisches Fazit: Die bullische Reaktion auf die gestrigen Zahlen hat bei der Cancom-Aktie den Grundstein für eine weitere Rallyphase gelegt. Erste Ziele liegen bei 60,50 und 61,30 EUR. Darüber wäre sogar das Allzeithoch erreichbar.

CANCOM Chartanalyse (Tageschart)

Passende Hebelprodukte auf Cancom direkt im Cancom-Chart auswählen und sofort kaufen bzw. verkaufen? Das geht! Mit dem neuen KO-Zertifikate-Modus auf Guidants.

Traden Sie schon via Guidants? Ob Ihr Broker verfügbar ist, erfahren Sie hier!

Eine ausführliche Anleitung zum (Hebelprodukt-)Handel aus dem Chart finden Sie auch hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)