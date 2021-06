Cancom lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der IT-Dienstleister Cancom SE (ISIN: DE0005419105) wird an diesem Dienstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Cancom will eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro ausbezahlen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 51,62 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,45 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr (0,50 Euro) wird die Dividende damit um 50 Prozent erhöht.

Der Konzern-Umsatz lag im ersten Quartal 2021 mit 372,7 Mio. Euro um 7,9 Prozent über dem Vorjahreswert (Vorjahr: 345,3 Mio. Euro), wie am 12. Mai berichtet wurde. Organisch, also ohne Berücksichtigung von Unternehmensakquisitionen, betrug das Umsatzwachstum 6,9 Prozent. Beim EBITDA erzielte Cancom im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 19,2 Prozent auf 31,0 Mio. Euro. Der organische Wert lag bei 17,4 Prozent. Die EBITDA-Marge betrug 8,3 Prozent (Vorjahr: 7,5 Prozent). Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein deutliches Wachstum bei Konzern-Umsatz, Konzern-Rohertrag und Konzern-EBITDA prognostiziert.

Cancom wurde 1992 gegründet und ist ein Anbieter für IT-Infrastruktur und IT-Services in Deutschland und Österreich. Neben dem Verkauf von Hard- und Software aller namhaften Hersteller konzentriert sich Cancom mit über 4.000 Mitarbeitern vor allem auf das Cloud-Computing.

Redaktion MyDividends.de