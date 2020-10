Carl-Zeiss Meditec: Aktie auf Rekordhoch – Ein Analyst sieht jedoch noch eine ganze Menge Potenzial

Für die Aktionäre von Carl-Zeiss Meditec ist der bisherige Jahresverlauf ein voller Erfolg. Die Delle aus dem ersten Quartal, die noch vor Corona eingeschlagen hatte, konnte die Aktie mit einem heute neu erreichten Rekordhoch noch weiter hinter sich lassen. Derzeit steht das Papier mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 122,90 Euro. Auf Jahressicht beläuft sich das Plus auf 8 Prozent.

Ein Analyst ist noch bullischer als der Rest

Die meisten Kursziele wurden inzwischen teils sehr deutlich übertroffen. Nicht so aber die 145 Euro, mit denen sich der Mainfirst-Experte Markus Gola in der Vorwoche an die Spitze der Expertenriege setzte. Die Trends haben sich laut seiner Einschätzung nach dem dritten Geschäftsquartal so massiv verbessert, dass er für das Ende September ausgelaufene Schlussquartal um 39 Prozent über den Markterwartungen liegt. Auch für das operative Ergebnis der kommenden beiden Jahre ist er optimistischer als die meisten Kollegen: „2021 wird ein neues Kapitel in der Wachstumsstory.“

