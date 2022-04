CARL ZEISS MEDITEC - Wichtiger Unterstützungsbereich naht

Am 17. September 2021 markierte die Aktie von Carl Zeiss Meditec ich aktuelles Allzeithoch bei 202,00 EUR. Seitdem befindet sich der Wert in einer Abwärtsbewegung.

Am 24. Februar 2022 fiel der Wert auf ein Tief bei 118,10 USD zurück. Damit notierte er kurzzeitig unter dem Unterstützungsbereich um 122,10 EUR, erholte sich aber schnell wieder darüber. Er kletterte bis fast an den Widerstand bei 156,10 EUR, der sich aber als zu hohe Hürde erwies. In den letzten Tagen und Wochen wurde die Erholung fast wieder komplett abverkauft. Die Aktie notiert nur noch wenig über dem Unterstützungsbereich um 122,10 EUR und damit auch nur noch wenig über einer Variante des Aufwärtstrends seit August 2015.

Bullen müssen aufpassen

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec befindet sich in einer kritischen Situation. Die Bullen haben nur noch wenig Spielraum nach unten. Aber solange der Unterstützungsbereich um 122,10 EUR auf Tagesschlusskursbasis hält, besteht die Chance auf eine erneute Erholung in den Widerstandsbereich um 156,10 EUR. Sollte der Wert aber unter 122,10 USD abfallen, dann würde eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 105,40 EUR bis 97,75 EUR drohen.

Fazit: Die Aktie von Carl Zeiss Meditec nähert sich einem wichtigen Uuterstützungsbereich und könnte deshalb in Kürze zu einer Erholung ansetzen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)