Cathie Woods Top-16-Aktie ist jetzt sehr weit oben auf meiner Watchlist!

Die Top-16-Aktie von Cathie Wood? Klingt nicht gerade so, als wäre die Starinvestorin von dieser Chance sehr überzeugt. Na ja, das kann man sehen, wie man will. Fest steht jedoch: Zum Zeitpunkt, während ich diese Zeilen schreibe (4.3.22), zeigt die Datenlage, dass ca. 2,59 % des Ark Innovation ETF in diese Aktie investiert sind.

Das ist für mich kein geringer Einsatz, zumal es um über 318 Mio. US-Dollar geht. Aber natürlich muss auch die unternehmensorientierte Investitionsthese weiterhin stimmen. Riskieren wir daher einen Blick auf die Aktie, die unter den Top-16 von Cathie Wood ist. Sowie darauf, warum sie jetzt auf meiner Watchlist sehr, sehr weit oben steht.

Top-16-Aktie von Cathie Wood: Shopify

Die Aktie, auf die diese Beschreibung zutrifft, ist die von Shopify. Trotz dieser Platzierung in den Top-16 hat die Starinvestorin immerhin 318 Mio. US-Dollar in Shopify investiert. Wobei das vermutlich auch am günstigeren Aktienkurs liegt. Bei ca. 587 Euro und zwischenzeitlich sogar tiefer haben sich die Anteilsscheine im Wert fast gedrittelt.

Trotzdem hat sich die Chance nicht großartig verändert. Das Management von Shopify spricht zwar davon, dass es nach der Pandemie zu einer etwas langsameren Wachstumsphase kommen kann. Der Umsatz kletterte im vierten Quartal trotzdem um 41 % im Jahresvergleich auf 1,38 Mrd. US-Dollar. Im Vergleich zum Jahreswachstum von 57 % erkennen wir, dass es eine Verlangsamung gegeben hat. Insofern sind die Investoren hier eigentlich vorbereitet gewesen.

Selbst wenn das Wachstum dieser Top-16-Aktie von Cathie Wood daher langsamer ausfällt, der Qualität kann das wenig anhaben. Auch der Blick auf die nichtfinanziellen Highlights wie Shop-Lösungen für TikTok zeigt, dass die Wachstumsthese stimmt. Shoplösungen und der E-Commerce bleiben ein trend- und wachstumsstarker Markt. Nach dem Abverkauf gibt es diese Aktie zu einer inzwischen wieder günstigeren Bewertung. Gemessen an einer Marktkapitalisierung von ca. 80 Mrd. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis zumindest mal wieder unter 20.

Ich glaube, dass das diese spannende Aktie, in die auch Cathie Wood investiert, zwar nicht preiswert macht. Aber dass es wohl selten die Chance gibt, ein derart hochqualitatives, wachsendes Plattformgeschäft wirklich günstig zu erhalten. Zumal das Kurs-GMV-Verhältnis bei ca. 0,5 liegt. In den vergangenen Jahren hat sich dieser Wert eher an der Marke von 1 orientiert.

Watchlist … und bald Kaufen-Liste?!

In die Shopify-Aktie habe ich bereits zu höheren Kursen investiert. Diese Top-16-Aktie von Cathie Wood ist schon länger auf meiner Watchlist. Innerhalb der Korrektur habe ich meine Chance genutzt und bin in kleinem Stil eingestiegen, um die Position noch einmal günstiger auszubauen.

Hier geht es nicht um einen Turnaround, der aufgrund der Bewertung nicht einmal schnell erfolgen muss, sondern langfristig orientiert um ein starkes Geschäftsmodell in einem Megatrend-Markt. Sowie ein überproportionales Wachstum, idealerweise nicht nur über Jahre, sondern Jahrzehnte. Das ist zumindest eine Investitionsthese, die ich gedenke mit weiteren Mitteln auszubauen.

