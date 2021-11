Cebu Pacific erweitert Funktionen für Zahlungsmethoden mit Payment Orchestration Platform von CellPoint Digital

Nach dem anfänglichen Erfolg mit der Payment Orchestration Platform von CellPoint Digital, erweitert die Fluggesellschaft Velocity ihre Zahlungsmethoden und Funktionen, die Splitzahlungen sowie Währungsumrechnung ermöglichen.

CellPoint Digital, ein führendes Fintech-Unternehmen im Segment der Zahlungsorchestrierung, gibt heute die nächste Etappe seiner Partnerschaft mit Cebu Pacific, der größten Fluggesellschaft der Philippinen, bekannt.

Cebu Pacific ist eine der erfolgreichsten Low-Cost-Airlines der Welt und beförderte 2019 mehr als 22 Millionen Passagiere zu über 60 Zielen, wobei 70 % dieser Buchungen direkt über die digitalen Kanäle der Fluggesellschaft erfolgten.

Nach der erfolgreichen Implementierung der innovativen Payment Orchestration Platform Velocity von CellPoint Digital in allen digitalen Kanälen von Cebu Pacific im vergangenen Jahr hat die Fluggesellschaft nun weitere alternative Zahlungsmethoden implementiert, um ihren Kunden noch flexiblere Zahlungsmöglichkeiten zu bieten. Dank der PSP/Acquirer-unabhängigen Velocity-Plattform haben Cebu Pacific-Kunden nun Zugang zu den folgenden beliebten Zahlungsmethoden: GCash, GrabPay und PayMaya.

Die neuen alternativen Zahlungsmethoden bieten den Endnutzern weitreichende Vorteile, darunter die Möglichkeit, Zahlungen zwischen Reisegutscheinen und Bargeld aufzuteilen und lokale Währungen in Echtzeit umzurechnen. Für die Fluggesellschaft selbst dürfte die Bereitstellung von mehr Zahlungsmethoden zu höheren Einnahmen führen. Durch die Optimierung der Kartenzahlungsabwicklung über mehrere Acquirer hinweg kann sie Transaktionen in Echtzeit überwachen - nach Markt und Zahlungsmethode - und zwar alles bequem von einem Ort aus.

Das intelligente Routing-Modul optimiert bereits dynamisch die Weiterleitung jeder Transaktion über ein spezielles Netz von Acquiring-Banken, wodurch die Akzeptanzraten maximiert und die Transaktionskosten gesenkt werden.

Candice Iyog, Vice-President for Marketing and Customer Experience bei Cebu Pacific, fügte hinzu: „Unsere Partnerschaft mit CellPoint Digital entwickelt sich immer besser. Die Welt beginnt sich wieder zu öffnen und die Verbraucher sind mehr denn je daran gewöhnt, flexible digitale Zahlungsmethoden zu nutzen. Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden ein entspanntes Kundenerlebnis an der Kasse bieten können, indem wir ihnen die Zahlungsmethoden zur Verfügung stellen, die sie am liebsten nutzen.“

Kristian Gjerding, CEO von CellPoint Digital, kommentierte die Ankündigung mit folgenden Worten: „Wir sind höchst erfreut, diese Entwicklung in unserer Partnerschaft mit Cebu Pacific bekannt zu geben. Fluggesellschaften haben notwendigerweise eines der komplexesten Zahlungsverkehrsökosysteme unter den modernen Händlern und einen ebenso vielfältigen Kundenstamm. Durch die Nutzung unserer umfassenden Plattform zur Zahlungsorchestrierung und den Zugang zu einem großen Zahlungsverkehrsökosystem haben wir den Zahlungsprozess für Cebu vereinfacht und gleichzeitig das Angebot mit beliebten alternativen Zahlungsmethoden für seine Kunden erweitert.“

Die Meldung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der APAC-Flugsektor nach den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Unterbrechungen darauf vorbereitet, wieder durchzustarten. 77 % der APAC-Fluggäste sind bereit zu reisen, sobald die Beschränkungen vollständig aufgehoben sind. Durch den Zugang zum wachsenden Ökosystem von CellPoint Digital ist Cebu Pacific bereit, den Zahlungsverkehr für APAC-Reisende mit über 40 lokalen und globalen Karten und über 350 alternativen Zahlungsmethoden zu optimieren.

Die Zukunft dieser Partnerschaft ist vielversprechend, denn beide Unternehmen arbeiten an der Einführung weiterer neuer Funktionen, wie z. B. gespeicherte Karten und andere beliebte elektronische Zahlungsmittel. Gleichzeitig erweitern sie das B2B-Angebot von Cebu um weitere Zahlungsmöglichkeiten.

Um mehr über CellPoint Digital zu erfahren, besuchen Sie uns auf: https://cellpointdigital.com/

Weitere Informationen über Cebu Pacific finden Sie im Internet unter: https://www.cebupacificair.com/

Über CellPoint Digital

CellPoint Digital macht Zahlungen für Fluggesellschaften, Reiseunternehmen und andere internationale Händler und deren Kunden einfacher.

CellPoint Digital ist ein führendes Fintech-Unternehmen im Segment der Zahlungsorchestrierung. Unsere Hauptlösung ist eine leistungsstarke Omnichannel-Zahlungsorchestrierungsplattform, welche digitale Zahlungstransaktionen mit Karten oder alternativen Zahlungsmitteln optimiert und die Einführung neuer Zahlungsoptionen beschleunigt. Händler können ihr eigenes Zahlungsökosystem problemlos weltweit skalieren, das Zahlungserlebnis ihrer Kunden über ihre Website, mobile Apps und andere Kanäle vereinheitlichen, das Routing jeder Transaktion optimieren, die Konversionsrate erhöhen und die Zahlungskosten minimieren. CellPoint Digital bietet Fluggesellschaften außerdem eine End-to-End-Digital-Commerce-Plattform, die den gesamten Kundenverkaufszyklus abdeckt und die Konversionsrate maximiert.

CellPoint Digital unterhält Büros in Kopenhagen, Dallas, Dubai, London, Miami, Pune und Singapur. Besuchen Sie www.cellpointdigital.com, um mehr zu erfahren.

Über Cebu Pacific

Cebu Pacific Air ist eine der erfolgreichsten Low-Cost-Fluggesellschaften der Welt und ein Pionier der "Low Fare, Great Value"-Strategie. Cebu nahm 1996 den Betrieb auf und hat seitdem über 150 Millionen Passagiere befördert. Cebu ist die größte Fluggesellschaft in der philippinischen Luftverkehrsbranche und bietet Low-Cost-Dienste zu mehr Zielen und Strecken mit einer höheren Flugfrequenz innerhalb der Philippinen als jede andere Fluggesellschaft. Im Jahr 2013 nahm die Airline Langstreckenflüge in ihr Angebot auf. Cebu bietet derzeit Flüge zu 37 philippinischen und 26 internationalen Zielen in Asien, Australien und dem Nahen Osten an. Cebu bietet ein einzigartiges, entspanntes Flugerlebnis, das mit unseren "Fun Games" an Bord für Spaß am Himmel sorgt. Besuchen Sie https://cebupacificaircorporate.com/Pages/company-info.aspx, um mehr zu erfahren.

