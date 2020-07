CF Industries gibt unveränderte Dividende bekannt

Der amerikanische Düngemittelkonzern CF Industries Holdings Inc. (ISIN: US1252691001, NYSE: CF) zahlt am 31. August 2020 eine vierteljährliche Dividende von 0,30 US-Dollar an seine Aktionäre (Record day: 17. August 2020). Auf das Jahr gerechnet werden 1,20 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 28,12 US-Dollar (Stand: 10. Juli 2020) einer Dividendenrendite von 4,27 Prozent.

Im Mai 2014 erfolgte eine Anhebung um 50 Prozent auf den aktuellen Betrag. Insgesamt schüttet das Unternehmen bereits seit dem Jahr 2005 eine Dividende aus. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte CF Industries einen Umsatz von 971 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,00 Mrd. US-Dollar), wie am 6. Mai berichtet wurde. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn betrug 68 Mio. US-Dollar nach 90 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

CF Industries Holdings ist 1946 gegründet worden. Der Firmensitz des Herstellers von Düngemitteln befindet sich in Deerfield bei Chicago. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 41,10 Prozent im Minus und die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 6 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. Juli 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de