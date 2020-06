Charttechnik DAX®: Hier liegen wichtige Marken - Zertifikate Aktuell vom 08.06.2020

Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei der HSBC, blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die wichtigsten Marken beim DAX ®. Spannend auch der Blick in Richtung USA: Die im Philadelphia Semiconductor Index SOX versammelten Halbleiterwerte konnten ein Allzeithoch markieren. Was bedeutet das für charttechnische Aussagen in diesem Bereich?►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6054GHKsi►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/6055GHKsc #technischeanalyse # dax