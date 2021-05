Chinas Außenministerium bezeichnet geplante UN-Veranstaltung als Beleidigung

Peking (Reuters) - Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, hat die geplante virtuelle Veranstaltung von UN-Mitgliedsstaaten zur Minderheit der Uiguren in Xinjiang als Beledigung gegenüber Chinas bezeichnet.

"Die USA haben sich mit mehreren Ländern verbündet, die Ressourcen und die Plattform der Vereinten Nationen missbraucht, und China verleumdet und angegriffen, um ihre eigenen Interessen zu bedienen", sagte sie bei einer Pressekonferenz in Peking am Montag (Ortszeit). China hatte zuvor die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen dazu aufgerufen, die Veranstaltung zu boykottieren[L8N2MV0HC].

US-Außenminister Antony Blinken sagte vor einem Treffen der Außenminister in der vergangenen Woche, dass Washington nicht versuche, "China einzudämmen oder klein zu halten." China hatte den Organisatoren der Veranstaltung, die am morgigen Mittwoch stattfinden soll, vorgeworfen, Menschenrechtsfragen zu nutzen, um sich in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen.

Westliche Staaten und Menschenrechtsgruppen werfen den Behörden in der chinesischen Provinz Xinjiang vor, Uiguren in Lagern gefangen zu halten und zu foltern. Zudem sollen Angehörige der muslimischen Minderheit in Zwangsarbeit gepresstwerden. China bestreitet die Vorwürfe und bezeichnet die Lager als berufliche Trainings-Center, um religiösen Extremismus zu bekämpfen.