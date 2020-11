Chinas Präsident - Exporte steigen und China öffnet sich weiter

Shanghai (Reuters) - Chinas will sich nach Worten von Präsident Xi Jinping trotz der Virus-Pandemie weiter öffnen.

In der Corona-Krise könne niemand alleine durchkommen, man müsse stärker zusammenarbeiten, sagte Xi am Mittwoch. In einer Zeit wirtschaftlicher Instabilität dürfe es keinen Unilateralismus oder Protektionismus geben. Xi sagte, China wolle seinen Markt "zum Weltmarkt" machen, da es sich auf ein neues Wirtschaftsmodell zubewegen wolle. Man werde etwa die Importbeschränkungen des Landes reduzieren, alle in China registrierten Unternehmen gleich behandeln und mehr Handelsabkommen mit anderen Ländern unterzeichnen, sagte Xi. Er äußerte sich per Videobotschaft bei der Eröffnungszeremonie der Handelsmesse China International Import Expo in Shanghai.

Chinas Warenimporte würden in den nächsten zehn Jahren 22 Billionen Dollar übersteigen, sagte der chinesische Präsident. China dürfte als eine der wenigen großen Volkswirtschaften im laufenden Jahr wachsen, während die meisten Ländern wegen der Corona-Krise in einer Rezession stecken.