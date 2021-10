Chinas Wirtschaft wächst langsamer - Dax und Dow Jones im Minus

Die relativ schwachen Konjunkturdaten aus China bremsen heute die westlichen Aktienmärkte. In Frankfurt steht der Dax im Minus, in New York der Dow Jones. Hinzu kommen auffällige Einzelwerte. Als Beispiel sei Covestro genannt.

Zugehörige Wertpapiere: DE0006062144, DE0005140008, DE0008469008, US2605661048