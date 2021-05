Chinesischer Automarkt legt im April weiter zu - CAAM-Daten

PEKING (dpa-AFX) - Der für die deutschen Autobauer besonders bedeutende chinesische Automarkt hat seinen positiven Trend im April fortgesetzt. Der Absatz der Hersteller von Autos und Nutzfahrzeugen an die Händler stieg im Jahresvergleich voraussichtlich um 5 Prozent auf 2,17 Millionen Fahrzeuge, wie der Herstellerverband China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) am Freitag in Peking auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte.

Im Vergleich zum Vormonat März dürfte der Absatz laut CAAM aber um 13,9 Prozent zurückgegangen sein. Im März hatte sich bei den Zahlen allerdings ein Nachholeffekt deutlich positiv ausgewirkt, nachdem im Februar die Wirtschaft des Landes wegen des mehrtägigen chinesischen Neujahrsfestes teilweise ruhte.

Ungeachtet dessen geht es im für die deutschen Hersteller Daimler , BMW und Volkswagen mit Abstand wichtigsten Einzelmarkt nach dem zwischenzeitlichen Einbruch wegen der Corona-Krise weiter bergauf. Zumal die chinesische Regierung die Verkäufe mit Förderungen wieder angekurbelt hat.

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hatte den chinesischen Markt im Frühjahr 2020 fast komplett zusammenbrechen lassen. Die Erholung nahm dann aber bereits seit Mitte 2020 deutlich an Fahrt auf. Seitdem lagen die Absatzzahlen im Vergleich zu den Vorjahreswerten überwiegend wieder klar im Plus.

Der Herstellerverband CAAM misst den Absatz der Autobauer an die Händler und nicht an die Endkunden. Dagegen misst der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) den Verkauf von Händlern an Endkunden und bezieht dabei Pkw, SUVs und leichte Nutzfahrzeuge ein. PCA-Daten liegen bislang noch nicht vor./eas/mis/fba