CISCO SYSTEMS - Aktie sieht bullisch aus

Die Aktie von Cisco Systems markierte im Juli 2019 ein Mehrjahreshoch bei 58,26 USD. Danach kam es zu einer großen Korrekturbewegung. Diese führte die Aktie im März 2020 auf ein Tief bei 32,40 USD und damit knapp unter die Unterstützung bei 34,24 USD.

Seit März 2020 befindet sich der Wert in einer Aufwärtsbewegung. Dabei durchbrach er im Januar 2021 den Abwärtstrend seit Juli 2019. Zunächst profitierte der Aktienkurs nicht von diesem Trendbruch. Am 04. März fiel die Aktie fast noch einmal auf diesen Trend zurück. Erst seitdem zeigt der Wert Stärke. Am 25. März durchbrach er den Widerstand bei 50,28 USD und bestätigte damit den Trendbruch.

Kann die Rally weitergehen?

Solange die Cisco-Aktie per Tagesschlusskurs über 50,28 USD notiert und keine Topformation ausbildet, kann es jederzeit zu einer weiteren Rally kommen. Dabei wäre ein Anstieg an das Mehrjahreshoch bei 58,26 USD durchaus möglich. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter 50,28 USD auf Tagesschlusskursbasis kommen, dann würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Ein Rücksetzer gen 43,40 USD wäre dann möglich.

