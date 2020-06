Cloud Security Alliance veröffentlicht Ausschreibung für schrftliche Beiträge zum EMEA Congress 2020

Schriftliche Beiträge gesucht, die neue Horizonte für die Beschleunigung von Veränderungen in der Informationssicherheit untersuchen

Die Cloud Security Alliance (CSA), die weltweit führende Organisation für die Standardisierung, Zertifizierung und bewährte Verfahren zur Förderung einer sicheren Cloud-Computing-Umgebung, hat bekanntgegeben, dass die Einreichungsfrist für schriftliche Beiträge zum CSA EMEA Congress 2020 jetzt bis zum 31. August eröffnet ist. Bei dieser mehrtägigen virtuellen Veranstaltung, die im kommenden Herbst stattfinden soll, stehen Informationssicherheit, Datenschutz, Governance and Compliance sowie neue Technologien im Mittelpunkt. Alle Interessenten, die mit wegweisenden Positionen zu Forschung, Entwicklung, Praxis und Anforderungen im Zusammenhang mit der Cloudsicherheit beitragen möchten, sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben.

„Der diesjährige CSA EMEA Congress ist vielversprechend: Er wird Anregungen zu Gesprächen über Bereiche vermitteln, die Veränderungen in der Informationssicherheit beschleunigen“, erklärte Daniele Catteddu, Chief Technology Officer der Cloud Security Alliance. „Es werden dort Fachleute aller Gebiete anwesend sein – vom Internet der Dinge bis hin zum Software-Defined Perimeter – und den Austausch von bewährten Verfahren und Schulungsmöglichkeiten für Cloudsicherheitsexperten ermöglichen und fördern, die engagiert und wegweisend die Cloudsicherheit im kommenden Jahrzehnt bestimmen möchten.“

Experten für Cloud und Cybersicherheit sind dazu eingeladen, händlerneutrale Präsentationen zu halten und dabei sowohl unternehmerische als auch praktische wegweisende Positionen zu Themen wie Internet der Dinge, Quantencomputer, DevOps und künstliche Intelligenz anzubieten.

Dank der Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Cloudsicherheitsexperten können die Teilnehmer, bei denen es sich sowohl um Endanwender wie auch um Branchenfachleute handelt, eine einmalige Mischung aus spannenden Präsentationen und themenbezogenen Diskussionen zu Themen erleben, die grundlegend für das Cloud-Ökosystem sind, etwa: Zero Trust, die zunehmende Komplexität von Cloudzertifizierung, Assurance and Compliance, europäische Cloud und DSGVO, DevOps und Containerisierung sowie KI-gestützte Cloudsicherheit. Außer Frage- und Antwortsitzungen im Anschluss an bestimmte Präsentationen können sich die Teilnehmer virtuell über Circle, eine weltweite Community von CSA-Mitgliedern und Partnern, vernetzen.

