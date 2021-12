Cloudflare erweitert seine Zero Trust Plattform; Ankündigung neuer Firewall-Kapazitäten, um Kunden die Abkehr von ihrer Hardware zu ermöglichen

Einführung von Oahu-Programm mit neuen Kapazitäten, Ressourcen und Rabatten, um Kunden die Abkehr von alten Firewalls zu erleichtern

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), ein Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das dabei hilft, ein besseres Internet zu gestalten, meldete heute die Erweiterung seiner Zero Trust-Firewall-Kapazitäten, um Unternehmen bei der Sicherung ihres gesamten Unternehmensnetzwerks über sämtliche Zweigstellen, Rechenzentren und Clouds hinweg zu helfen – egal von wo aus ihre Mitarbeiter arbeiten. Darüber hinaus kündigte Cloudflare sein neues Programm Oahu an, das es Kunden ermöglicht, von ihrer alten Hardware zu den Zero Trust-Lösungen der Cloudflare One Suite zu wechseln. CIOs sind fortan in der Lage, ihre Unternehmensnetzwerke mit Zero Trust Security besser zu vernetzen und zu sichern, ohne die schwierige, kostspielige und komplexe Migration, wie sie in der Vergangenheit üblich war.

Herkömmliche Firewalls bestanden aus Hardware-Boxen, die auf dem Firmengelände installiert wurden und nicht für Hybrid-Belegschaften oder Cloud-Anwendungen geschaffen waren. Manche Unternehmen wechselten deshalb zu „virtualisierten“ Firewalls, jedoch waren diese mit den gleichen Schwierigkeiten behaftet wie die Hardware-Geräte, darunter Kapazitätsplanung und Management von Haupt-/Backup-Geräten. Mit der neuen Cloud-Firewall-Funktion von Cloudflare können CIOs ihr gesamtes Unternehmensnetzwerk besser sichern, Zero Trust-Richtlinien auf den gesamten Datenverkehr anwenden und mehr Netzwerktransparenz erzielen. Und weil die Firewall von Cloudflare überall funktioniert, müssen CIOs den Datenverkehr nicht mehr auf einer Box an einem Standort, physisch oder virtuell, zentralisieren.

Das Oahu-Programm geht noch einen Schritt weiter, in mehrfacher Hinsicht. Erstens hilft es Organisationen bei ihrer Zero Trust-Migration durch die Bereitstellung neuer Kapazitäten und Ressourcen, um Richtlinien auf einfache Weise von alten Hardware-Firewall-Boxen auf den cloudnativen Dienst von Cloudflare zu importieren. Zweitens können sich berechtigte Organisationen auf der Zero Trust-Firewall-Lösung von Cloudflare für Rabatte qualifizieren, um die mit dem Wechsel verbundenen Kosten zu reduzieren. Schließlich können berechtigte Kunden, die Hardware-Firewalls als veraltet markieren, im Rahmen des Programms an der Verlosung einer Reise nach Oahu, Hawaii, teilnehmen.

„CIOs wissen, dass sich das Unternehmensnetzwerk schnell verändert, und wir möchten den Wechsel einfach, flexibel und skalierbar machen“, sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Als das Arbeiten von überall aus möglich wurde, wechselten die Mitarbeiter von alten Standorten wie Palo Alto zu Arbeitsorten ihrer Wahl. Mit unserem Oahu-Programm erleichtern wir es Unternehmen, die alte Technik zugunsten einer über die Cloud bereitgestellten überall verfügbaren Firewall aufzugeben.“

Nun können CIOs zu einer vollkommen cloudnativen Firewall übergehen, was ihnen Folgendes ermöglicht:



Von der Kapazitätsplanung oder Instandhaltung Abschied nehmen : Hardware-Firewalls sind kostspielig, schwer zu verwalten und erfordern ein enormes Maß an Kapazitätsplanung und Instandhaltung. Die Firewall von Cloudflare kann Workloads jeglicher Größenordnung handhaben, es bedarf keiner Größenbestimmung.



Sicherung eines Datenverkehrsflusses jeglicher Art: Mit einer cloudnativen Firewall können CIOs eine gesamte Palette von Sicherheitsfunktionen über den Datenverkehr von Clouds, Rechenzentren, Zweigstellen und Nutzergeräten hinweg betreiben.



Anwendung umfassender Sicherheitsrichtlinien : Eine breite Steuerungsebene kann jedes Netzwerk unterstützen, egal wo auf dem Weg zur Cloud eine Organisation sich befindet, indem traditionelle L3-Regeln und hochentwickelte Zero Trust-Kontrollen auf einer einzigen Steuerungsebene ermöglicht werden.



Globale Sichtbarkeit und Kontrolle: Nun können CIOs Richtlinien auf globaler Ebene per Mausklick durchsetzen und den Datenverkehr auf der ganzen Welt auf einer Benutzeroberfläche sehen, einschließlich fortschrittlicher Funktionen wie abrufbare Paketerfassung.



Cloudflare One wurde 2020 eingeführt, als CIOs eine drastische Veränderung der Arbeitsplatz-Umgebung beobachteten – und vor die Frage des Schutzes dieser Umgebung gestellt waren. Diese Veränderungen haben sich seither verschärft und Cloudflare hat kontinuierlich investiert und Innovationsarbeit geleistet, um CIOs die Zero Trust-Tools bereitzustellen, die sie brauchen. Dabei hat sich die Zahl der Kunden von Jahr zu Jahr mehr als verdoppelt, während sich der tägliche durchschnittliche Datenverkehr fast verfünffacht hat. Teams jeglicher Größenordnung benutzen die Cloudflare One-Plattform, von Zwei-Personen-Start-ups bis zu Großunternehmen mit über 200.000 Sitzen. Cloudflare betreibt derzeit einen der größten Forward-Proxies der Welt mit einem täglichen Datenverkehr von über 1,69 Tbps zu Spitzenzeiten.

„JetBlue Travel Products benötigte eine Möglichkeit, den Crew-Mitgliedern einen sicheren und einfachen Zugang zu intern verwalteten Apps für Zusatzleistungen zu ermöglichen“, sagte Vitaliy Faida, General Manager, Data/DevSecOps bei JetBlue Travel Products. „Cloudflare gab uns all das und mehr mit seinem Zero Trust-Modell – eine viel effizientere Möglichkeit, Geschäftspartner und Besatzungsmitglieder mit wichtigen internen Tools zu vernetzen.“

„Cloudfare gab uns eine fein abgestufte Zero Trust-Zugriffsberechtigungskontrolle über unsere internen Anwendungen in unserer gesamten verteilten Umgebung“, sagte Adam Healy, Chief Security Officer bei BlockFi. „Was eine enorme Verbesserung unserer Sicherheitsposition ist.“

„Unsere Mitarbeiter und Partner schwärmen von der Nahtlosigkeit der Zero Trust-Funktionen von Cloudflare“, sagte Winston Nolan, Acting Web Development Manager bei Kathmandu. „Sicherheit zu gewährleisten, ohne die Dinge für nicht-technische Nutzer zu schwierig zu machen, ist eine Herausforderung, zumal unsere Nutzer das gesamte Spektrum von eingefleischten Technikfreaks bis zu Laien abdecken. Der sichere globale Zugriff muss eine Priorität sein und die Lösung von Cloudflare liefert genau das, insofern als sie Sicherheit und Nutzbarkeit vom Rahmen bis unmittelbar zu unseren Nutzern hin ins Gleichgewicht bringt.“

