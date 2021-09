Cloudflare kündigt R2-Speicher an; Schneller und zuverlässiger S3-kompatibler Objektspeicher für den Randbereich

Jetzt können sich Entwickler auf Innovationen konzentrieren, anstatt sich um die Kosten für die Speicherung ihrer Daten zu sorgen

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das beim Aufbau eines besseren Internets hilft, kündigte heute Cloudflare R2 Storage an, eine bessere Möglichkeit für Entwickler, alles zu speichern, was sie brauchen, mit automatischer Migration von Daten von S3-kompatiblen Diensten, um den Wechsel zu vereinfachen. Cloudflare R2 Storage, der für den Edge entwickelt wurde, bietet die Möglichkeit, große Datenmengen zu speichern, was mit Cloudflare möglich ist und gleichzeitig die Gebühren für ausgehende Bandbreite, die mit dem Speicher des Cloud-Anbieters verbunden sind, auf Null zu senken.

Um Websites und Anwendungen zu erstellen, benötigen Entwickler einen Ort zum Speichern von Fotos, Videos und Grafiken, der schnell und einfach zugänglich ist. Als sich der Cloud-Speicher zum ersten Mal entwickelte, war dies ein großer Schritt vorwärts in Bezug auf die Bereitstellung dieses schnellen, flexiblen und skalierbaren Speichers für Entwickler. Die immer ungeheuerlicheren Bandbreitenpreise haben jedoch einigen Entwicklern zu kostspieligen Kopfschmerzen gemacht, was zu einer Anbieterbindung führt. Die Mission von Cloudflare besteht darin, beim Aufbau eines besseren Internets zu helfen, was bedeutet, dass sich das Unternehmen darauf konzentriert, das Internet schneller, sicherer und für alle erschwinglicher zu machen.

„Seit AWS S3 eingeführt hat, hat Cloud-Speicher Entwickler mit exorbitanten Gebühren für ausgehenden Traffic angezogen und dann eingeschlossen“, sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Wir möchten, dass Entwickler sich weiterentwickeln und sich keine Sorgen um ihre Speicherrechnung machen. Unser Ziel ist es, R2 Storage zur kostengünstigsten und zuverlässigsten Option zum Speichern von Daten ohne ausgehende Gebühren zu machen. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, was Entwickler auf unserer Plattform aufbauen, und freue mich auf weitere Innovationen, während wir die Tools erweitern, auf die sie Zugriff haben.“

Cloudflare hat 2018 den ersten Schritt unternommen, um die enormen Gebühren für ausgehenden Datenverkehr anzugehen, indem es die Bandwidth Alliance gegründet hat, eine Gruppe zukunftsorientierter Cloud- und Netzwerkunternehmen, die sich verpflichtet haben, Datenübertragungsgebühren für gemeinsame Kunden zu reduzieren oder zu erlassen. Cloudflare R2 Storage wird dieses Engagement noch weiter vorantreiben, indem es die automatische Migration von Daten von S3-kompatiblen Diensten hinzufügt und Entwicklern einen hochleistungsfähigen Objektspeicher bietet – abzüglich der Gebühren für ausgehenden Traffic.

Der R2 Storage von Cloudflare ermöglicht Entwicklern:



Senkung der Rechnungen für Cloud-Anbieter-Traffic und Speicher: Das Ziel von Cloudflare ist es, R2 Storage zur kostengünstigsten Option für performanten Objektspeicher zu machen, unabhängig von der Größe. Aus diesem Grund plant Cloudflare, Traffic-Gebühren zu eliminieren, Objektspeicher bereitzustellen, der mindestens 10 % billiger als S3 ist, und seltenen Zugriff für Kunden völlig kostenlos zu machen.



Nutzen Sie die Leistung von Objektspeichern, die mit dem Edge-Netzwerk von Cloudflare erstellt wurden: Durch die Nutzung von Cloudflare Workers (Cloudflare-Mitarbeiter) und Durable Objects bietet R2 Speicher mit geringer Latenz und hohem Durchsatz für die anspruchsvollsten Anwendungen.



Daten automatisch von anderen Anbietern zu Cloudflare migrieren: CloudflareR2 Storage umfasst die automatische Migration von anderen S3-kompatiblen Cloud-Speicherdiensten, die Daten von Anbietern nach Bedarf migrieren, wodurch das Einsparen von ausgehenden Bandbreitenrechnungen so einfach ist wie das Festlegen eines Ziel-Buckets.



Speichern Sie Anwendungsdaten überall auf der Welt: R2 repliziert Daten über mehrere Regionen hinweg und unterstützt rechtliche Beschränkungen, sodass Unternehmen kontrollieren können, wo ihre Daten gespeichert werden, um ihre lokalen und globalen Anforderungen zu erfüllen.



Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit von Cloudflare Workern in ihren Anwendungen: R2-Speicher wird vollständig in die Cloudflare Workers-Laufzeit integriert, was das Erstellen von Datenpipelines und die Manipulation von Objekten unglaublich einfach macht.



Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare), hat es sich zum Auftrag gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuhelfen. Die Produkte von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Programmzeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift „Entrepreneur“ 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von „Fast Company“ 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Washington (D.C.), Toronto, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

