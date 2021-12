Cloudflare übernimmt Zaraz, um die Geschwindigkeit und Sicherheit der Website zu steigern, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen

Meilenstein-Transaktion markiert Cloudflares erste Übernahme eines Unternehmens, das auf seiner eigenen Entwicklerplattform Workers aufbaut

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das beim Aufbau eines besseren Internets hilft, gab heute die Übernahme von Zaraz bekannt, einem Unternehmen, das Technologien zur Beschleunigung und Sicherung von Websites entwickelt hat, indem es die Auswirkungen von Marketing- und Analysetools von Drittanbietern reduziert. Zaraz ist das erste Unternehmen, das Cloudflare erworben hat, das auf seiner eigenen Technologie Cloudflare Workers basiert.

„Tausende von Anwendungen wurden auf Workers aufgebaut, und es war phänomenal zu sehen, welche Auswirkungen und Innovationen es auf jeder Ebene eines Unternehmens, von Entwicklern bis hin zu CIOs, bringen kann. Wir glauben fest daran, dass das nächste Milliardenunternehmen auf Cloudflare Workers aufbauen kann und wird“, sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Wir waren beeindruckt, wie das Team von Zaraz Cloudflare Workers auf einzigartige Weise einsetzte, um Unternehmen dabei zu helfen, die benötigten Einblicke zu erhalten und gleichzeitig die Blitzleistung zu liefern, die die Verbraucher erwarten. Wir freuen uns sehr, dass sie Teil des Teams sind, und freuen uns, weiterhin in die Entwickler zu investieren, die auf unserer Plattform aufbauen.“

Heutzutage verwenden viele Websites Tools von Drittanbietern wie Google Analytics, Facebook Pixel und Hubspot, um Unternehmen dabei zu helfen, wichtige Informationen über ihre Online-Besucher zu sammeln oder kritische Aufgaben zu automatisieren. Laut WebAlmanac-Daten verwendet die Median-Website im Jahr 2021 21 Drittanbieterlösungen auf Mobilgeräten und 23 auf Desktops, und diese Zahl kann deutlich höher sein. Obwohl Unternehmen Zeit und Ressourcen investieren, um ihre Websites zu optimieren, kann die Verwendung dieser Tools von Drittanbietern die Leistung ihrer Websites verlangsamen und zusätzliche Sicherheitsrisiken schaffen.

Mit Zaraz können Unternehmen so viele Tools von Drittanbietern ausführen, wie sie benötigen, ohne ihre Website zu verlangsamen, ihre Sicherheit zu gefährden oder die Privatsphäre ihrer Kunden zu opfern. Zaraz verwendet Cloudflare Workers, um die mehreren Netzwerkanfragen jedes Tools durch eine einzige Anfrage zu ersetzen, wodurch ein unordentliches Web von Erweiterungen effektiv in eine einzige, leichte Anwendung umgewandelt wird. Dies verbessert nicht nur das Surferlebnis, sondern gibt den Kunden auch die Möglichkeit zu kontrollieren, welche Daten sie an Dritte senden, sodass sie die Privatsphäre ihrer Benutzer schützen können. Zaraz trägt auch dazu bei, die Sicherheit von Websites zu gewährleisten, indem verhindert wird, dass bösartiger Code in Websites eindringt, indem keine Tools von Drittanbietern im Browser ausgeführt werden.

„Ohne die globale Größe, Geschwindigkeit und Flexibilität von Cloudflare Workers hätten wir Zaraz nicht aufbauen können“, sagte Yair Dovrat, Mitbegründer und CEO von Zaraz. „Durch den Einsatz von Workers konnten wir Zaraz hinsichtlich Leistung und Sicherheit optimieren, was herkömmliche Tag-Manager nicht leisten konnten. Wir freuen uns, dem Team von Cloudflare beizutreten, damit wir im gesamten Internet etwas bewegen und es für alle schneller, besser und sicherer machen können.“

Weitere Informationen finden Sie in den nachstehenden Ressourcen:

