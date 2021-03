Cognitive Systems baut seine globale Reichweite mit dem Airties WiFi 6 Portfolio weiter aus

WiFi Motion™ ermöglicht Service-Providern, Kundenerlebnisse der nächsten Generation zu schaffen

Cognitive Systems Corp. kündigte heute eine Integration mit Airties an, um seine patentierte WiFi Motion Technologie in Airties' WiFi 6 Lösungsportfolio anzubieten. Mit WiFi Motion von Cognitive wird es für Service-Provider einfacher denn je, auf diese revolutionäre Sensortechnologie zuzugreifen.

In den letzten sechs Jahren hat Cognitive Systems die branchenweit erste hochmoderne, WiFi-fähige Software zur Bewegungserfassung entworfen, entwickelt und implementiert. WiFi Motion nutzt vernetzte IoT-Geräte, um das gesamte Haus in ein Bewegungsmelder-Netzwerk zu verwandeln, und führt damit eine innovative Art und Weise der WiFi-Nutzung ein. Mit derzeit 37 Internetanbietern, die WiFi Motion rund um den Globus offerieren, verfügen bereits Millionen von Haushalten über Zugang zu diesem neuen Dienst und seiner wachsenden Anzahl von Anwendungen.

„Service-Provider suchen nach neuen Wegen, um sich von der Konkurrenz abzuheben und Kunden zu binden. Unsere Priorität ist die Bereitstellung intelligenter WiFi-Lösungen, die einen über die reine Konnektivität hinausgehenden Mehrwert bieten“, so Taj Manku, Mitbegründer und CEO von Cognitive Systems. „Ebenso wie wir möchte Airties die nächste Generation von drahtlosen Lösungen gestalten und erkennt die umfassenden Einsatzmöglichkeiten der Bewegungserkennung, von einer intelligenteren Hausüberwachung bis hin zu einem höheren Standard in der Altenpflege. Wir arbeiten mit ihrem WiFi 6 Portfolio, um WiFi Motion für einige vorausschauende Airties Service Provider bereitzustellen, die ihren Kunden diese Vorteile so schnell wie möglich anbieten wollen.“

Cognitive Systems und Airties verbindet das gemeinsame Engagement, dem Markt immer einen Schritt voraus zu sein, indem sie ihre aktive Mitgliedschaft in der Wireless Broadband Alliance (WBA) nutzen und aufkommende Trends aufmerksam verfolgen. Neben den aktuellen Überwachungsmöglichkeiten zu Hause wird die mit Spannung erwartete Lösung von WiFi Motion für die Altenpflege dem Pflegepersonal mehr Sicherheit bringen, indem sie eine diskrete Wellness-Überwachung ohne Kameras oder tragbare Geräte ermöglicht. Der Markt für Wellness-Fernüberwachungsprodukte wächst rasant. In Kürze werden Kunden in der Lage sein, Benachrichtigungen zu empfangen und wertvolle Einblicke nicht nur in ihr eigenes Zuhause, sondern auch in das Zuhause ihrer Angehörigen zu erhalten.

„Als Pionier und Marktführer im Bereich WiFi-Sensorik freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit Cognitive Systems bei den neuen WiFi 6 Lösungen“, erklärte Metin Taskin, Mitbegründer und CTO von Airties. „Die Produkt-Roadmap von Cognitive weist einen realistischen Zeitplan für die Implementierung und Langlebigkeit auf. Die Integration von WiFi Motion und Airties kann es Dienstleistern ermöglichen, ihren Kunden innovative WiFi-Mehrwertdienste anzubieten.“

Über Cognitive Systems

Cognitive Systems Corp. hat sich das Ziel gesetzt, die Art und Weise der Nutzung von WiFi-Netzwerken zu verändern. Sein technologisches Flaggschiff, WiFi Motion™, nutzt Funksignale, um Bewegungen im Haus zu erfassen. WiFi Motion nutzt künstliche Intelligenz und prädiktive Analytik, um Bewegungen für die Märkte Smart Home, Home Monitoring und Wellness Monitoring zuverlässig zu identifizieren und zu lokalisieren. Diese patentierte Technologie wird ohne zusätzliche Hardware auf bestehende WiFi-Netzwerke aufgesetzt, um das Angebot von Service-Providern und Router-Herstellern zu erweitern.

www.cognitivesystems.com



https://www.linkedin.com/company/cognitive-systems-corp-/

Über Airties

Airties wurde 2004 gegründet und ist der am weitesten verbreitete Anbieter von verwalteten In-Home-WiFi-Lösungen für Betreiber weltweit. Das Unternehmen bietet Smart WiFi-Software, eine Cloud-basierte Management-Plattform und Mesh-Extender an. Service-Provider wenden sich an Airties, wenn es um das Design, die Implementierung und die fortlaufende Optimierung des Breitbanderlebnisses ihrer Kunden geht. Mit einer installierten Basis von über 30 Millionen Haushalten gehören beispielsweise folgende Unternehmen zu den Kunden von Airties: Altice USA, AT&T, Singtel, Sky, Telia, Telstra und viele andere. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Airties.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210310005664/de/

