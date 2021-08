com.on Der Börsenpodcast: Dax hat einen schweren Stand – Curevac, Tencent, Nel und wie schwer wird es für die VW-Aktie jetzt?

Der deutsche Leitindex musste diese Woche einige schlechte Nachrichten verarbeiten. Die Fed scheint die Märkte auf eine Drosselung der Anleihenkäufe vorzubereiten. China kündigte an die Stahlproduktion zurückzufahren und die deutschen Autobauer leiden weiter unter dem weltweiten Chipmangel. Etwas zu viel für den Dax. Am Ende der Woche steht eine Minus von etwas mehr als einem Prozent.

Gute Zahlen, die nichts nutzen und was ist mit den Impfstoff-Aktien los?

Tencent präsentierte diese Woche gute Zahlen. Beim Gewinn konnten die Chinesen sogar die Erwartungen schlagen. Allerdings musste die Aktie auch in dieser Woche kräftige Federn lassen. Mit der Präsentation der Zahlen gab Tencent auch bekannt, dass es mit weitere regulatorischen Eingriffen durch die chinesischen Behörden rechne. Eine Nachricht, die bei den Anlegern gar nicht gut ankam.

Biontech & Co haben an der Börse auch schon bessere Zeiten erlebt. Nach den steilen Anstiegen der vergangenen Wochen sind einige Aktien in den Korrektur-Modus übergegangen. Wie tief kann es mit den Papieren jetzt gehen und ist die Curevac-Aktie eine Ausnahme?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

Fed Minutes: Tapering jetzt schon eingeleitet?

China: Drosselung der Stahlproduktion - Aktien aus der Branche jetzt Tabu?

Corona: Sorgt die Delta-Variante noch für einen Crash?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

VW: Produktion wird erneut gedrosselt - fällt die Aktie weiter?

Nel: Aktie bricht nach den Zahlen ein - Finger weg?

Curevac: Kann die Aktie ein Comeback feiern?

Tencent: Aktie trotz guter Zahlen unter Druck - ist eine Wende in Sicht?

Biontech: Hat die Aktie weiteres Abwärstpotenzial?

Teil 3:

onvista: Wacker Chemie, Nvidia, Amazon

comdirect: Moderna, Linde, BYD

