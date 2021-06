com.on Der Börsenpodcast: Fed-Kurswechsel schlägt Dow auf den Magen – SAP, Curevac, AMC und Deutsche Bank unter der Lupe

Die Zinsentscheidung der EZB in der vergangenen Woche hatte keine große Auswirkung auf die Märkte, die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbanken in dieser Woche schon. Im Gegensatz zu Christine Lagarde hat Jerome Powell auch Neuigkeiten im Gepäck gehabt. Die Fed hat damit begonnen einen Richtungswechsel in ihrer Politik einzuleiten. Alles zwar langsam und gemächlich, aber Zinserhöhung haben die US-Währungshüter jetzt auf der Agenda und dass ist neu und schmeckt vor allen Dingen den amerikanischen Anlegern überhaupt nicht.

Das Curevac Desaster und der chinesische Preiskampf

Die hohen Rohstoffkosten sind Peking ein Dorn im Auge. Also hat China beschlossen dem entgegenzuwirken. Dafür hat man sich im Reich der Mitte etwas einfallen lassen, damit die Nachfrage sinkt. Die deutschen Stahlwerte haben die neuen Pläne aus Peking schon deutlich negativ zu spüren bekommen

Der Impfstoff von Curevac bleibt ein leidiges Thema. Nachdem die Tübinger vermeldeten, dass er eine Wirksamkeit von nur 47 Prozent hat, ist der Kurs um 50 Prozent eingebrochen. Jetzt darf spekuliert werden, ob Curevac noch die Kurve bekommt oder der Käse gegessen ist.

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

# Fed: Hat Powell einen Kurswechsel eingeleitet?

# Handelsstreit: Biden und Xi vor Gesprächen?

# Rohstoffe: Wird China die Preise drücken?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Adobe: Super Zahlen - super Aktie?

# Curevac: Ist die Story durch

# Shop Apotheke: Rückt die Delta Variante die Aktie wieder in den Fokus?

# SAP: Vorwarnung vor schlechten Zahlen?

# Salzgitter: Prognoseerhöhung verpufft - Aktie zu heiß gelaufen?

Teil 3:

onvista: BYD, Bayer, Coca-Cola

comdirect: Sberbank of Russia, AMC Entertainment, Deutsche Bank

