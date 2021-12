com.on Der Börsenpodcast: Noch einmal Glück gehabt oder kommt noch was? – Daimler, Bayer, Intel, VW und Apple unter der Lupe

Trotz der Omicron-Variante und wirklich schlechten Inflationsdaten konnte der Dax in dieser Woche rund 3 Prozent zulegen. Ist das Schlimmst damit überstanden oder kommt noch etwas? Gründe zur Sorge gibt es noch einige.

Abspaltungen sind en vougue und herrscht jetzt Klarheit bei VW?

Während Daimler es bereits getan hat, kündigt Intel es an. Der Stuttgarter Autobauer hat diesen Freitag seine Truck-Sparte an die Börse gebracht. Die Amerikaner sind noch nicht ganz so weit. Sie wollen im ersten Quartal des neuen Jahres ihre Perle für „Autonomes Fahren“ wieder an die Börse bringen. Sind beide Werte ein Muss?

Bei VW herrscht zumindest Klarheit, was den Verbleibt von Herbert Diess auf dem Chefsessel angeht. Nicht klar ist hingegen, wie viel Macht er intern verloren hat. Das wird wohl auch ein Geheimnis bleiben, dass nicht nach außen dringt. Die Anleger dürfte allerdings auch mehr interessieren, ob jetzt Ruhe einkehrt bei VW.

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

# Die Inflationsrate in Deutschland und den USA zieht weiter an - Wie werden Notenbanken & Märkte drauf reagieren?

# Evergrande: Chinas Notenbank winkt ab - Wird es nochmal zu einem Problem für die Märkte?

# Bekommen wir starke Konkurrenz - Elon Musk fragt, ob er nur noch Influencer werden soll - Was bedeutet das für die Aktie?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Daimler-Truck: Behalten oder direkt wieder abstoßen?

# Bayer: Erfolg bei Glyphosat-Prozess - Geht es jetzt aufwärts?

# VW: Diess im Amt bestätigt - kehrt jetzt Ruhe ein?

# Intel: Mobileye kommt zurück an die Börse - Aktie kaufen?

# Bitcoin kommt nach letztem Absturz nicht wieder in Schwung - War es das in diesem Jahr?

Teil 3:

onvista: Vulcan Energy, Gamestop, Steinhoff

comdirect: Apple, Global Fashion Group, Hello Fresh

