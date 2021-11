com.on Der Börsenpodcast: Setzt die Jahresendrallye nur mal aus oder ist sie vorbei? – Rivian, Lucid, Alibaba und CureVac unter der Lupe

Die 4. Welle der Corona-Pandemie kommt langsam an den Märkten an. Die Warnrufe der Politiker und der neue Lockdown in Österreich hinterlassen ihre Spuren im Dax. Jetzt stellt sich die Frage: Ist die Rallye nur unterbrochen oder ist sie vorbei?

Drei Sorgenkinder und drei neue Stars? VW, Alibaba und Standard Lithium haben vergangene Woche nicht für viel Freude bei den Anlegern gesorgt. Nachrichten, Zahlen und eine Short-Attacke haben deutliche Spuren im Kurs hinterlassen. Bieten sich hier jetzt neue Chancen oder sollten die Anleger auf andere Papiere setzen? Nvidia, Thyssenkrupp und CureVac könnten sich hier anbieten. Das Trio hat mit guten Zahlen und interessanten Nachrichten für ein deutliches Plus im Kurs gesorgt. Sind die drei Titel auch etwas für langfristig orientierte Anleger? Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen. Viel Spaß beim Anhören Teil 1: # Berichtssaison vorbei - jetzt Zeit zum Durchschnaufen? # Erzeugerpreise kein guter Vorbote für die kommenden Inflationsrate? # Geht die Rallye noch bis ins nächste Jahr? Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet: Teil 2: # Alibaba: Wie sollten Anleger mit den Zahlen umgehen? # CureVac: Legt die Aktie jetzt wieder los? # VW: Aktie profitiert nicht von der guten Stimmung - ein Warnsignal? # Thyssenkrupp: Aktie jetzt mit Wasserstoff-Schub? # RWE: Sind die neuen, ehrgeizigen Ziele erreichbar? Teil 3: onvista: Rivian, Nvidia, Standard Lithium comdirect: Amazon, Lucid, Airbus Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken. Viel Spaß beim Anhören!