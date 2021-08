Comcast und ViacomCBS kündigen „SkyShowtime“ an, einen neuen Streaming-Dienst, der in ausgewählten europäischen Märkten eingeführt wird

Partnerschaft für Subscription-Video-on-Demand umfasst Premium- und Original-Content von Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Peacock, Paramount+, SHOWTIME®, Paramount Pictures und Nickelodeon

SkyShowtime wird ab 2022 in über 20 europäischen Märkten eingeführt, darunter Spanien, Portugal, die skandinavischen Länder, die Niederlande sowie Mittel- und Osteuropa

Download des Pressematerials HIER

Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) und ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) gaben heute ihre Partnerschaft zur Einführung eines neuen Subscription-Video-on-Demand (SVOD)-Dienstes in mehr als 20 europäischen Gebieten mit 90 Millionen Haushalten bekannt. SkyShowtime kombiniert seine langjährige Erfahrung im Bereich Direct-to-Consumer mit den besten Unterhaltungssendungen, Filmen und Originalserien aus dem Markenportfolio von NBCUniversal, Sky und ViacomCBS, darunter Titel von SHOWTIME, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures und Peacock. Das vielfältige Programm des Dienstes wird alle Genres und Zuschauerkategorien abdecken, darunter Spielfilme, Kinder- und Familiensendungen, wichtige Serien, Spielfilmpremieren, lokale Programme, Dokumentarfilme.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210818005603/de/

Der neue SVOD-Dienst soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung im Jahr 2022 starten. Er ist dann letztendlich für Verbraucher in Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Kosovo, Kroatien, Montenegro, den Niederlanden, Nordmazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik und Ungarn verfügbar.

SkyShowtime bietet mehr als 10.000 Stunden Unterhaltung von einigen der besten Produzenten und die beliebtesten Inhalte aus der ganzen Welt. Der neue Dienst zeigt jeden Monat neue Filme und TV-Staffeln in Erstaufführung sowie eine hochwertige Bibliothek mit absoluten Lieblingsfilmen, Klassikern sowie Familien- und Kinderprogrammen.

„Mit dem Start von SkyShowtime sind wir bestens aufgestellt, um mit einer klugen, strategisch abgestuften Investition unsere globale Content-Engine zu nutzen und schnell in großem Umfang ein überzeugendes Streaming-Angebot zu schaffen“, erklärte Raffaele Annecchino, President & Chief Executive Officer von ViacomCBS Networks International. „Als Ergänzung zu unserer kürzlich angekündigten Paramount+ Partnerschaft mit Sky in Großbritannien, Italien und Deutschland stellt SkyShowtime eine großartige Chance dar, unsere Marktexpansion zu beschleunigen und eine führende Position im Bereich SVOD in Europa aufzubauen.“

„Unser neuer Streaming-Dienst SkyShowtime wird das Beste aus den USA und Europa mit Kultmarken und Weltklasse-Unterhaltung für Millionen von Verbrauchern in mehr als 20 neuen Märkten in Europa kombinieren“, so Dana Strong, Group Chief Executive, Sky. „Nach dem Zusammenschluss von Peacock und Sky bietet diese Partnerschaft einen innovativen Ansatz, um schnell international zu expandieren und Content in ganz Europa zu vermarkten. Gestützt auf die außergewöhnlichen Programme von NBCUniversal, Sky sowie ViacomCBS und von der Peacock Plattformtechnologie angetrieben, bietet SkyShowtime ein wirklich fesselndes Programm für die ganze Familie und einen hohen Wiedererkennungswert in diesen Regionen.“

Die Partnerschaft wird als Joint Venture strukturiert, in das ViacomCBS und Comcast zu gleichen Teilen investieren und das sie gemeinsam kontrollieren. Weitere Einzelheiten zum SkyShowtime-Angebot, einschließlich der Abonnementpreise, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Über Comcast Corporation

Comcast Corporation (Nasdaq:CMCSA) ist ein globales Medien- und Technologieunternehmen, das Menschen mit bedeutsamen Momenten verbindet. Wir konzentrieren uns in erster Linie auf Breitband, Bündelung und Streaming und bedienen dabei 57 Millionen Kunden in den USA und Europa. Wir bieten Breitband-, Drahtlos- und Videodienste durch unsere Marken Xfinity, Comcast Business und Sky an, wir gestalten, verbreiten und streamen führende Unterhaltungsprogramme, Sport und Nachrichten durch Universal Filmed Entertainment Group, Universal Studio Group, Sky Studios, die NBC- und Telemundo-Rundfunknetze, mehrere Kabelnetze, Peacock, NBCUniversal News Group, NBC Sports, Sky News und Sky Sports und wir sorgen für unvergessliche Erlebnisse in Universal Parks und Resorts in den USA und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter: www.comcastcorporation.com.

Über ViacomCBS

ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA) ist ein weltweit führendes Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das erstklassige Inhalte und Erlebnisse für Zuschauer auf der ganzen Welt schafft. Zu seinem Portfolio gehören unter anderem CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+, Pluto TV und Simon & Schuster, die auf bekannten und beliebten Verbrauchermarken basieren. Das Unternehmen hat den größten Anteil am US-Fernsehpublikum und verfügt über eine der bedeutendsten und umfangreichsten Bibliotheken der Branche mit TV- und Filmtiteln. ViacomCBS bietet nicht nur innovative Streaming-Dienste und digitale Videoprodukte, sondern auch leistungsstarke Produktions-, Vertriebs- und Werbelösungen.

Weitere Informationen über ViacomCBS erhalten Sie unter www.viacomcbs.com, und folgen Sie @ViacomCBS auf den sozialen Plattformen.

VIAC-IR

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210818005603/de/

