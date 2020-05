Compass Minerals kündigt 66. Quartalsdividende in Folge an

Das amerikanische Unternehmen Compass Minerals International Inc. (ISIN: US20451N1019, NYSE: CMP) zahlt eine unveränderte Quartalsdividende von 0,72 US-Dollar. Es ist die 66. Quartalsdividende in Folge, wie der Konzern am Montag berichtete.

Die Auszahlung erfolgt am 15. Juni 2020 (Record day: 1. Juni 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 2,88 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 46,56 US-Dollar (Stand: 18. Mai 2020) entspricht das einer Dividendenrendite von 6,19 Prozent. Der Umsatz lag im ersten Quartal 2020 bei 287,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 306,4 Mio. US-Dollar), wie am 5. Mai berichtet wurde. Compass Minerals ist ein Salz- und Spezialdüngerproduzent mit Hauptsitz in Kansas City. Die Aktie des Konzerns liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 23,43 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 1,6 Mrd. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de