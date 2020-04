COMPUGROUP - Allzeithoch in Sicht

CompuGroup Medical SE - WKN: 543730 - ISIN: DE0005437305 - Kurs: 70,300 € (XETRA)

Am 23. Juli 2019 markierte die Aktie von Compugroup das aktuelle Allzeithoch bei 74,80 EUR. Anschließend geriet der Wert massiv unter Druck und fiel auf ein Tief bei 46,46 EUR. Im September 2019 drehte der Wert dort wieder nach oben und kletterte an den Widerstand bei 69,35 EUR. Dieser Widerstand erwies sich Anfang Februar 2020 als zu Hoch. Die Aktie fiel erneut auf die Marke bei 46,46 EUR zurück. Am 8. März drehte sie im Bereich dieser Marke nach oben. Am 15. April durchbrach der Wert den Abwärtstrend seit Juli 2019. In den letzten Tagen drückte er gegen den Widerstand bei 69,35 EUR. Heute wird die Aktie bisher komplett oberhalb dieser Marke gehandelt, bildet allerdings eine eher bärische Kerze aus.

Bullen machen Druck

Solange die Aktie oberhalb des gebrochenen Abwärtstrends bei aktuell 67,73 EUR notiert, besteht die Chance auf einen direkten Durchmarsch auf das aktuelle Allzeithoch bei 74,80 EUR. Sollte der Wert allerdings unter diesen Trend abfallen, dann könnte der Wert in eine Konsolidierung übergehen. Abgaben in Richtung 60,20-59,10 EUR wären möglich.

