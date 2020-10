COMPUGROUP - Droht ein Doppeltop?

Für Einsteiger: Doppeltop Steigt der Kurs eines Basiswertes nach einer abwärtsgerichteten Korrekturphase erneut an den Bereich eines früheren lokalen Hochs, so kann ein Doppeltop entstehen. Ursächlich für das erste Hoch können beliebig viele Gründe sein, beim zweiten Anlauf auf das erste Hoch spielt aber auch eine Rolle, dass Anleger zunächst den Ausbruch über das alte Hoch abwarten wollen, um dann Positionen aufzubauen oder auszubauen. Wird das Hoch aber nur angelaufen und nicht überschritten, bleiben diese Folgeorders und damit logischerweise auch die Trendfortsetzung zunächst aus. Sollte der Kurs des Basiswertes anschließend auch unter das Korrekturtief zwischen beiden Hochs fallen, wäre das Doppeltop als Trendwendemuster aktiv. Trendwendemuster deshalb, da ein zweifaches Scheitern des Marktes an einem signifikanten Kurslevel in Kombination mit dem kompletten Abverkauf des Anstieg an das zweite Hoch bärisch zu werten ist. An dieser Stelle wurde quasi eine Widerstandsmauer aufgetürmt, die den Trend abbremste und in sein Gegenteil verkehrt.