COMPUGROUP - Wann geht´s endlich los?

CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. - WKN: A28890 - ISIN: DE000A288904 - Kurs: 67,450 € (XETRA)

Seit Anfang Mai haben die Käufer in der CompuGroup-Aktie ihre Probleme. Ausgehend von 78,50 EUR kam es zu einer Korrektur, die bis zum heutigen Tag anhält. Daran ändern auch die aktuellen Gewinne von 5,15 % relativ wenig, mit denen die Aktie zu den stärksten am heutigen Montag zählt.

Auch wenn mit den heutigen Kursgewinnen noch kein vollständiges Comeback der Bullen vorliegt, so sind diese doch ein Schritt in die richtige Richtung und das aus mehreren Perspektiven heraus. Zum einen bleibt man damit innerhalb der seit Mai laufenden Flaggenformation, in der ein Ausbruch nach unten konsequenterweise kritisch zu sehen wäre. Gleichzeitig wird mit den heutigen Kursgewinnen der Unterstützungsbereich zwischen 64 und 62 EUR ein weiteres Mal bestätigt. Hier sind unter anderem auch der EMA 200 und eine kleine Konsolidierung vom April zu finden.

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Was den Bullen jetzt zu ihrem Glück noch fehlt, wäre ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstandsbereich ab ca. 68,70 EUR. Ungünstigerweise ist die dortige Herausforderung nicht gerade klein. Hier liegt nicht nur die obere Flaggenbegrenzung, sondern auch ein relativ starker horizontaler Widerstandsbereich. Der Preisbereich knapp unterhalb 70 EUR fungierte im Mai als mehrfache Unterstützung und wurde nach dem bärischen Ausbruch darunter im Juni zum Widerstand. Sofern es jedoch gelingt, diesen zu durchbrechen, wären Gewinne auf 80 EUR und darüber hinaus möglich.

Die Chancen für einen Ausbruch nach oben sind durchaus vorhanden. Garantiert werden kann dieser aber nicht und sollte er zu lange auf sich warten lassen, dürfte die Nervosität bei den Bullen steigen. Dies wiederum könnte eine Stopplosswelle auslösen und mit dieser könnte dann die Flagge nach unten verlassen werden. Vor allen Dingen unterhalb von 58 EUR nehmen die Risiken spürbar zu.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

CompuGroup Medical SE Aktie - Daily

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)