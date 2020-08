ConsenSys übernimmt die Plattform Quorum® von J.P. Morgan

ConsenSys, ein branchenführendes Unternehmen für Blockchain-Software, gab heute die Übernahme von Quorum®, ein von J.P. Morgan (NYSE:JPM) entwickelte Ethereum-Blockchain für Unternehmen, bekannt. Mit der Übernahme von Quorum bietet ConsenSys nun ein komplettes Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie Unterstützung für Quorum an, sodass die Verfügbarkeit von Funktionen und Möglichkeiten wie die Digital-Asset-Funktionalität und Dokumentenmanagement beschleunigt wird.

J.P. Morgan und ConsenSys sind führend bei Ethereum für Unternehmen. Sie verbindet eine langjährige Zusammenarbeit, nachdem sie federführend an der Gründung der Enterprise Ethereum Alliance beteiligt waren, den Mainnet Ethereum Client, Hyperledger Besu, zur Linux Foundation brachten und bei auf Quorum aufbauenden Industrieanwendungen wie komgo und Covantis zusammenarbeiteten. Seit dem Launch von Quorum im Jahr 2016 haben ConsenSys und J.P. Morgan gemeinsam Ethereum zur Plattform der Wahl für Unternehmen gemacht, die maßstabsgerecht sichere und anpassbare Geschäftsnetzwerke aufbauen.

„Sowohl in Bezug auf die Entwicklung eines eigenen Blockchain-Protokolls als auch auf quelloffener Software für die Entwickler-Community war die Gründung von Quorum eine Premiere für J.P. Morgan“, so Umar Farooq, Global Head of Blockchain, J.P. Morgan. „Wir sind auf die Nutzung von Quorum in den letzten Jahren unglaublich stolz und freuen uns, bei dieser Vision mit ConsenSys zusammenzuarbeiten.“

ConsenSys wird seinen bestehenden Fahrplan für die Protokollentwicklung auf Quorum abstimmen und dabei die besten Elemente aus beiden Codebasen nutzen. Die gesamte Protokolltechnologie für Enterprise Ethereum von ConsenSys wird unter der Marke Quorum von ConsenSys vereint und Entwickler können ihren zugrunde liegenden Technologiestack wählen können. Quorum wird quelloffen bleiben und mit den anderen führenden Blockchain-Produkten von ConsenSys wie der Anwendungs-Suite für Finanzen und Handel von Codefi interoperabel sein. J.P. Morgan wird die auf Quorum verfügbaren fortschrittlichen Funktionen und Dienste von ConsenSys als Kunde nutzen.

„Noch vor dem Mining des ersten Ethereum-Blocks und der Gründung von ConsenSys haben wir mit J.P. Morgan an den Machbarkeitsprüfungen und Produktionssystemen für Ethereum zusammengearbeitet. Wir freuen uns sehr auf die Einbindung von Quorum in den Enterprise-Ethereum-Stack von ConsenSys und werden gerne unseren auf Hyperledger Besu basierenden Enterprise Ethereum Client mit Quorum vereinen und alle weltweiten Installationen von Quorum unterstützen. Zudem freuen wir uns auf eine langjährige Fortsetzung unserer vielseitigen Zusammenarbeit mit J.P. Morgan und den Beginn einer Ära der Vereinbarkeit von Enterprise und Mainnet“, sagte Joseph Lubin, Gründer und CEO von ConsenSys und Co-Schöpfer von Ethereum.

Neben der Übernahme von Quorum durch ConsenSys hat J.P. Morgan strategisch in ConsenSys investiert und unterstützt damit die Mission, Entwicklern beim Aufbau von Netzwerken der nächsten Generation zu helfen und Unternehmen die Einführung einer leistungsfähigeren Finanzinfrastruktur zu ermöglichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

