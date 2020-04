Corona Markt Update: DAX startet mit einem Sprung in den Freitag

Das Prinzip Hoffnung hat die Kurse wieder steigen lassen. Es gibt laut einem Bericht zu einer Studie einen Hoffnungsschimmer bei der Behandlung von schwer erkrankten Corona-Patienten. Allerdings wies die Uniklinik darauf hin, dass Teildaten von einer laufenden Studie nicht genutzt werden sollten, um daraus Ergebnisse herzuleiten.

US-Präsident Trump kündigte an, dass es in den USA in den kommenden vier Wochen zu einer Lockerung der Restriktionen kommt. Er betonte, die die baldige Wiedereröffnung der Wirtschaft als extrem wichtig anzusehen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008