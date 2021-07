Größter landwirtschaftlich produzierender Landkreis in den USA spart 800.000 USD bei Oracle Database und PeopleSoft-Anwendungsunterstützung; Ermöglicht dem Landkreis, Kosteneinsparungen an Abteilungen weiterzugeben, die direkte Dienstleistungen für die Gemeinde erbringen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services, führender externer Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass das County of Fresno in Kalifornien für ihre Oracle Database- und Fusion Middleware-Software sowie PeopleSoft-Anwendungen auf Rimini Street Support umgestiegen ist. Das Internal Services Department (ISD) des Countys hatte lange überlegt, den Support und die Wartung für seine Oracle-Produktsuite zu ersetzen, um sich weiterhin darauf zu konzentrieren, die Kosten niedrig zu halten und den IT-Betrieb zu rationalisieren. Durch den Wechsel zum Rimini Street Support konnte das County of Fresno 800.000 USD der jährlichen Oracle-Supportkosten des County einsparen. Dies ermöglichte es der Abteilung, die den internen Kreisvertretern in Rechnung gestellten Servicegebühren zu senken und die Mittel für gemeindeorientierte Projekte und kritische Unterstützungsinitiativen für ihre Einwohner zu erhöhen. Darüber hinaus kann das County of Fresno jetzt die Investition in ihr Oracle-System für mindestens 15 Jahre ab dem Zeitpunkt des Wechsels zur Rimini Street maximieren, ohne dass kostspielige, arbeitsintensive und kostengünstige Upgrades erforderlich sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210708005990/de/

County of Fresno Switches to Rimini Street Support and Reinvests Annual Oracle Support Cost Savings in Growing Its Public Programs (Photo: Business Wire)

Verbesserter Enterprise-Software-Support berührt alle Aspekte des County-Betriebs

Das County of Fresno liegt in Zentralkalifornien und beherbergt fast eine Million Einwohner in 15 Städten, darunter Fresno. Mit 1,88 Millionen Hektar Ackerland und über 300 verschiedenen Kulturpflanzen ist Fresno County der landwirtschaftlich produzierende Bezirk Nummer eins in den USA und liefert Waren in 95 Länder weltweit. Das ISD unterstützt die unzähligen öffentlich zugänglichen Abteilungen des Landkreises und sucht ständig nach Kostenoptimierungen, die es an die direkt der Gemeinschaft dienenden Abteilungen weitergeben kann. Die Informationstechnologieabteilung des ISD bietet die Kerninfrastrukturunterstützung für alle Netzwerk-, Programmierungs-, Service-Desk- und Enterprise-Resource-Planning (ERP) Anforderungen des Landkreises. Darüber hinaus nutzen zahlreiche Abteilungen der Kommunalverwaltung Oracle Database- und Fusion Middleware-Software sowie PeopleSoft-Anwendungen für Finanz- und Personalfunktionen, um das Budget in Milliardenhöhe zu verwalten, das über das System läuft, das die 8.000 Mitarbeiter des Landkreises unterstützt. Jahrelang hatte das County versucht, mit Oracle zusammenzuarbeiten, um seine Supportkosten zu senken, aber diese Bemühungen blieben erfolglos. Infolgedessen wechselte der Landkreis zum Rimini Street Support und erhält jetzt schnellere Reaktionszeiten und proaktive Anleitung von den erfahrenen Ingenieuren des Unternehmens. Dies wiederum hat das interne IT-Personal des Countys freigesetzt, um sich auf wichtigere Geschäftsinitiativen zu konzentrieren.

„Die Partnerschaft mit Rimini Street hat es uns ermöglicht, einen kulturellen Wandel hin zur Erforschung neuer Geschäftsmöglichkeiten weiter voranzutreiben. Jeder Dollar, den die Bezirksbehörden bei den Dienstleistungen von ISD sparen, ist Geld, das für Programme für die Gemeinde ausgegeben werden kann“, sagte Robert Bash, Direktor für interne Dienste und Chief Information Officer, County of Fresno. „Die Einsparungen haben uns die finanzielle Flexibilität gegeben, damit zu beginnen, die nächsten Schritte für unsere Infrastruktur zu erkunden. Wir können in die Entwicklung einer Roadmap für den Landkreis investieren und bleiben dabei für unsere Nutzer kostenneutral.“

Personalisierte Unterstützung durch erfahrene Ingenieure rund um die Uhr

Das County of Fresno wird ebenso wie allen Kunden von Rimini Street ein Primary Support Engineer zugewiesen, der von einem Team praktischer und fachlicher Experten unterstützt wird, die durchschnittlich mehr als 15 Jahre Erfahrung mit dem Softwaresystem des Kunden haben. Das Unternehmen profitiert außerdem von dem ultraresponsiven Service-Level-Agreement von Rimini Street mit Reaktionszeiten von zehn Minuten für kritische Fälle der Priorität 1. Rimini Street verwaltet auch alle steuerlichen, rechtlichen und behördlichen Aktualisierungen des Landkreises und stellt sicher, dass die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen gemäß den staatlichen Richtlinien erfüllt werden.

„Rimini Street hat uns vor kurzem geholfen, ein Gesetzesupdate für uns zu erstellen, dessen Implementierung laut unserem PeopleSoft-Team wesentlich weniger Zeit in Anspruch nahm als frühere Updates von Oracle. Rimini Street hat einen Patch speziell auf unsere Umgebung zugeschnitten, sodass unser Team keine Zeit mit der Anwendung von Code verschwenden musste, den wir nicht benötigen, wie die globale Gehaltsabrechnung“, sagte Sheri Walden, stellvertretende Direktorin für Informationstechnologie, County of Fresno. „Rimini Street konzentriert sich auf die Unterstützung und den Erfolg unserer Organisation, nicht nur auf die Lieferung eines Produkts. Das Team von Rimini Street initiiert sinnvolle Gespräche und sucht ständig danach, wie wir unsere Infrastruktur verbessern oder uns besser auf die einzigartigen Bedürfnisse unserer Stakeholder konzentrieren können.“

„Durch den Wechsel zur Rimini Street konnte das County of Fresno die IT-Kosten senken, die gesetzliche Sicherheit und Compliance gewährleisten und die Effizienz ihres IT-Teams maximieren, um ihre Ressourcen auf strategische und kommunale Initiativen zu konzentrieren“, sagte Gerard Brossard, Chief Operating Officer, Rimini Street. „Rimini Street unterstützt derzeit den öffentlichen Sektor und Regierungsbehörden und -abteilungen auf der ganzen Welt. Rimini Street hilft ihnen, ihre Support- und Wartungskosten für Anbieter deutlich zu senken, ihre IT-Ressourcen – Mitarbeiter, Zeit und Geld – besser zu verwalten und in transformative Projekte zu investieren, die den Anforderungen ihrer Gemeinden besser entsprechen.“

Erfahren Sie mehr über den Erfolg des County of Fresno mit Rimini Street.

