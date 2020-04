Covetrus integriert Telemedizinfunktionen in sein gesamtes, globales Technologieportfolio

Mit der neuen Funktionalität können Veterinäre ihre bestehende Covetrus-Software und die zugehörigen Services nutzen, um die Versorgungskontinuität während COVID-19 und darüber hinaus sicherzustellen

Covetrus (NASDAQ:CVET), ein weltweit führendes Unternehmen für Technologie und Dienstleistungen im Bereich Veterinärmedizin, gab heute bekannt, dass es sichere Video-Telekonferenzfunktionen in seine globale Produktreihe der PIMS-Systeme (Practice Information Management Systems), Kundenkommunikations- und Rezeptverwaltungslösungen integriert. Diese neue Funktionalität bietet Veterinären eine nahtlose und einfach zugängliche Methode, um ihre Kunden und Patienten mithilfe ihrer bestehenden Covetrus-Technologielösungen aus der Ferne zu betreuen.

„Es ist inspirierend zu sehen, wie die Veterinärgemeinschaft jetzt noch härter daran arbeitet, ihren Patienten während der COVID-19-Pandemie die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen. Um sie stärker zu unterstützen, haben wir unsere Bemühungen darauf konzentriert, das Produktangebot für die Telemedizin zu erweitern, damit diese in der jetzigen Situation noch mehr Wirkung zeigt“, erklärte Georgia Wraight, President, Covetrus Global Technology Solutions. „Wir stellen diese Funktionalität in unserem gesamten Spektrum an Technologielösungen, die unsere Kunden bereits kennen und täglich einsetzen, in der Hoffnung bereit, Veterinären mehr und einfachere Möglichkeiten zur Betreuung ihrer Patienten in dieser Krise und darüber hinaus zu bieten.“

Zur Unterstützung der Veterinärgemeinschaft während der COVID-19-Pandemie erhalten alle Nutzer der Technologieplattformen von Covetrus bis auf weiteres kostenlosen Zugang zu den Videokonferenz-Funktionen. Ab heute haben Anwender des Rapport™-Produkts für die Kundenkommunikation Zugang zur Videotelefonie, die durch bidirektionales Omnichannel-Messaging per E-Mail, Text und jetzt auch per Video ergänzt wird. In den nächsten Wochen will Covetrus diese sicheren Videofunktionen auch direkt in seine PIMS, einschließlich AVImark®, eVetPractice® und ImproMed®, sowie in seine Plattform für Rezeptverwaltung integrieren. Internationale Plattformen wie beispielsweise RxWorks in Australien und RoboVet in Großbritannien erhalten diese erweiterte Funktionalität ebenfalls.

„Das Kundenkommunikationssystem Rapport ist schon jetzt ein wichtiges Tool, um mit Kunden bezüglich ihrer Termine und Versorgung in Kontakt zu bleiben“, so Alinda Higgins, CVT, Manager, East Lake Hospital for Animals, Ltd. „Mit der Videokonferenzfunktion können wir nicht nur weiterhin mit unseren Patienten kommunizieren, sondern sie auch einfacher und aktiver betreuen. Es kommt dem persönlichen, physischen Kontakt mit dem Veterinär am nächsten. In Zeiten, in denen alles immer komplizierter zu werden scheint, ist es Covetrus gelungen, die Versorgung für unsere Kunden und ihre Haustiere sicherer und einfacher zu gestalten.“

Neben seiner Reihe der weiterbildenden Webinare bietet Covetrus Anwenderschulungen für diese neue Funktionalität mit dem Ziel an, die COVID-19-Pandemie zu kontrollieren. Weitere Informationen über die jetzt in Rapport verfügbare Videofunktion und über Termine für geplante Pressemitteilungen zu den Technologielösungen von Covetrus finden Sie unter https://get.covetrus.com/rapport-telemedicine.

Im Webinar dieser Woche wird der VMX-Sprecher des Jahres, Eric Garcia, in einer Sitzung mit dem Titel „Navigating Client Communications Amid COVID-19“ vorgestellt. In diesem einstündigen Webinar erläutert Garcia, wie die Bindung zu Kunden während dieser schwierigen Zeit aufgebaut und gepflegt werden kann. Das Webinar findet am Donnerstag, 16.April, um 12:00 Uhr EDT statt. Anmeldung unter: rxmanagement.covetrus.com/webinars.

Über Covetrus

Covetrus ist ein globales Unternehmen für Technologie und -Dienstleistungen im Bereich Veterinärmedizin, das den Tierarztpraxis-Partnern eine Optimierung ihrer Gesundheits- und Finanzergebnisse ermöglicht. Wir bringen Produkte, Dienstleistungen und Technologie auf einer einzigen Plattform zusammen, die unsere Kunden mit den Lösungen und Einblicken vernetzt, die sie benötigen, um optimal arbeiten zu können. Unser Engagement für das Wohlbefinden der Tiere und der Menschen, die sich um sie kümmern, ist unser Antrieb zur Weiterentwicklung der Veterinärmedizin. Covetrus hat seinen Hauptsitz in Portland, Maine, mit mehr als 5.500 Mitarbeitern, die weltweit über 100.000 Kunden betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter covetrus.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act (Wertpapiergesetz) von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act (Wertpapierbörsengesetz) von 1934 in ihren jeweils gültigen Fassungen zukunftsgerichtet sind. Sie umfassen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich der Aussagen über unsere Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten. Faktoren, die sich nachteilig auf unser Geschäft und unsere Aussichten auswirken könnten, sind in unseren öffentlichen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission aufgeführt. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen und Erwartungen unseres Geschäftsleitungsteams, und wir gehen – sofern es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist – keine Verpflichtungen zur Änderung der in dieser Erklärung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zum Aktualisieren dieser Aussagen zwecks Anpassung an Ereignisse oder Umstände ein, die nach dem Datum dieser Erklärung stattfinden, unabhängig davon, ob als Folge neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder Sonstigem. Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

