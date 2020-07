CSU-Generalsekretär Blume warnt eindringlich vor zweiter Corona-Welle

BERLIN (dpa-AFX) - Die CSU hat angesichts international weiter steigender Infektionszahlen eindringlich vor einer zweiten Corona-Welle auch in Deutschland gewarnt. Diese werde voraussichtlich noch gefährlicher und unkontrollierbarer, auch für jene Unternehmen, die sich gerade wieder aufgerappelt hätten, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Donnerstag in Berlin. Deshalb dürfe nicht fahrlässig gehandelt werden, sondern man müsse weiter mit Vorsicht und Umsicht vorgehen. Weltweit rolle die zweite Pandemiewelle schon. Er verwies etwa auf wieder steigende Infektionszahlen in Israel und einen Höchststand von erstmals mehr als 50 000 Neuinfektionen an einem Tag in den USA.

Blume lobte das Vorgehen der schwarz-roten Bundesregierung im Kampf gegen die Pandemie und deren Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Das vergangene halbe Jahr sei das beste für die Koalition gewesen, das sie bisher gehabt habe. Er verwies auf die milliardenschweren Hilfspakete, die die Regierung in kürzester Zeit durch den Bundestag gebracht habe. Die Politik habe alles dafür getan, um wirtschaftliche Folgen abzufedern und durchstarten zu können. Nun sei auch eine gesunde Portion Zukunftsoptimismus nötig. Der Generalsekretär bezeichnete seine Partei als "neue Arbeiterpartei", die sich stärker als andere Parteien um zukunftsfähige Arbeitsplätze bemühe./bk/DP/jha